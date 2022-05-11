支聯會前幹事陳多偉　認未遵從《國安法》細則呈交資料　判囚3月

支聯會多名相關人士早前遭警方國安處拘捕，其中前副主席鄒幸彤與另4名常委，被指未有遵從《國安法實施細則》發出的通知被控。繼前常委梁錦威早前認罪被判囚3個月後，前幹事陳多偉昨（10日）亦改承認控罪。案件今（11日）在西九龍法院判刑，羅德泉主任裁判官指陳作為支聯會的幹事，聯同其他幹事故意不會遵從指示，更到警總發表相關聲明，行為挑戰執法機關，妨礙警方調查與國安相關事宜，判陳入獄3個月。



5名被告：支聯會副主席鄒幸彤（36歲，律師）、支聯會常委鄧岳君（53歲，無業）、梁錦威（36歲，區議員） 、陳多偉（57歲，司機）及徐漢光（72歲，退休人士）。5人涉違反《國安法實施細則》，他們在2021年9月8日，作為支聯會幹事或管理者或協助管理的人士，獲根據條例送達通知，但沒有遵從該通知的規定。支聯會幹事或管理者或協助管理的人士，獲根據條例送達通知，但沒有遵從該通知的規定。

被告陳多偉承認未有依從《國安法》細則，被判入獄3個月。(資料圖片)

羅官判刑時指，本案案情嚴重，被告陳多偉案發時為支聯會的幹事，聯同其他幹事故意不會遵從指示，其後更刑警總作公開聲明指將不會交出資料，行為挑戰執法機關，更對公眾利益造成影響，妨礙執法部門調查與國安相關事宜。羅官以4年半為量刑起點，考慮到陳早前雖然表明不認罪，但尚未定審期，准予其全數三分之一認罪刑期扣減，終判其囚3個月。

陳多偉承認的案情指，陳於2020至2021年度為支聯會的幹事之一。警方國安處於去年8月25日發出書面通知，要求支聯會多名幹事提供資料，惟陳等多名幹事隨後於同年9月7日到警察總部遞交公開信，明言將不提供有關資料。陳多偉隨即於同月8日被捕，警方翌日到六四紀念館及支聯會倉庫搜查，檢取多份會議紀錄和財務報表等。

案件編號：WKCC3633/2021

同案5名被告中已有兩人認罪及判刑。(詳看下圖)