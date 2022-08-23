兩澳洲康樂堡皮膚軟膏含受管制藥物　衞生署籲停用　警拘40歲男子

衞生署表示，發現兩款皮膚軟膏含有未標示受管制的藥物成分「二丙酸倍他米松」，今日（23日）已到天水圍一間藥房展開行動，行動中警方拘捕一名40歲男子，涉嫌非法售賣第1部毒藥及未經註冊藥劑製品。當局呼籲市民切勿購買或使用，如有疑問或使用後感到不適，應徵詢醫護人員的意見，市民也可於辦公時間內，將有關產品交予衞生署藥物辦公室銷毀。



▼兩款含有未標示受管制藥物成分「二丙酸倍他米松」的皮膚軟膏▼



衞生署表示，因跟進市民投訴，購得「澳洲康樂堡全方位皮膚軟膏第三代配方」及「澳洲康樂堡全方位皮膚軟膏第五代配方」並採樣作化驗，結果發現兩款產品含有未標示受管制的藥物成分「二丙酸倍他米松」，相關產品懷疑屬未經註冊藥劑製品。

副作用包括滿月臉、高血壓、高血糖、皮膚萎縮等

「二丙酸倍他米松」屬《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥，原本是用於治療炎症的類固醇藥物，其副作用包括有滿月臉、高血壓、高血糖、皮膚萎縮、腎上腺機能不全和骨質疏鬆等。含有「二丙酸倍他米松」的產品均屬處方藥物，須在醫生指示下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。

衞生署發現兩款皮膚軟膏含有未標示受管制的藥物成分「二丙酸倍他米松」。（資料圖片）

衞生署展開行動 警方拘捕一名40歲男子

衞生署今日在天水圍一間藥房展開行動，一名40歲男子涉嫌非法售賣第1部毒藥及未經註冊藥劑製品被警方拘捕。相關調查仍在進行中。待調查完成後，署方會就檢控事宜徵詢律政司的意見；並會將相關個案轉介香港藥劑業及毒藥管理局，以考慮是否需要採取紀律行動。

根據現有法例，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

呼籲市民切勿購買或使用 用後感到不適應徵詢醫護

衞生署發言人呼籲市民切勿購買或使用成分或來歷不明的產品，所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。若市民已購買相關產品，應立即停止使用，如有疑問或用後感到不適，應徵詢醫護人員的意見；市民也可於辦公時間內，將有關產品交予灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1801室衞生署藥物辦公室銷毀。