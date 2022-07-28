油尖旺區一店鋪涉管有受管制象牙　漁護署檢獲284件懷疑象牙製品

漁農自然護理署今（28日）公布，昨日（27日）在油尖旺區一間店鋪檢獲284件懷疑象牙製品，將作進一步調查。該署提醒，任何人士如非按照《條例》的規定進口、再出口或管有象牙，均屬違法，最高可被罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。



漁農自然護理署在油尖旺區一間店鋪檢獲284件懷疑象牙製品，圖示部分檢獲的懷疑象牙製品。（漁農自然護理署提供）

漁護署曾作警告 惟情況無變故周三採取行動

漁護署指，較早前在油尖旺區巡查期間，發現一間店鋪涉嫌為商業目的而管有受管制象牙，並已即時向該店鋪作出警告，但其後發現情況無改變，故於昨日展開行動，檢取共284件懷疑象牙製品。

標為「非賣品」於店鋪內展示 亦可能犯法

漁護署發言人說，政府一直致力保護瀕危物種，包括象。《2018年保護瀕危動植物物種（修訂）條例》已於去年12月31日全面實施，禁止進口、再出口及為商業目的而管有象牙，「古董象牙」除外。

發言人續指，《保護瀕危動植物物種條例》中有關「商業目的」的定義，並不只限於售賣，如以購物送贈象牙的方式作生意招徠，或將象牙標示為「非賣品」並於店鋪內展示，亦可能觸犯《條例》。

貿易商如以商業目的管有「古董象牙」，須證明有關象牙符合上述「古董象牙」的定義。可用作證明為「古董象牙」的證明，包括合資格的鑑定評估，或由獲認可的化驗所或設施進行科學測齡。