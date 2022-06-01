日本抵港貨櫃藏90萬件受管制藥物　包括美白針眼藥水　海關拘兩人

香港海關5月26日在葵涌海關大樓驗貨埸檢獲約90萬件由日本運抵香港，共32種懷疑非法進口受管制藥物，包括美容針劑產品、消炎止痛產品、治療便秘產品及眼藥水等，全部外盒印有日文字樣，估計市值約1900萬元，並拘捕涉案物流公司男董事及女職員。據了解物流公司運作約一年，初步調查指約有三份一貨物懷疑含有第一部管制毒藥，具體需要化驗確定，相信此批貨原打算轉運至其他國家或地方，目的地香港海關仍在調查中。



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檢值1900萬元受管制藥物 女收貨人及物流男董事被捕

海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察劉芷欣表示，人員收到情報指不法份子以海運方式將一批藥物由日本運香港，港口及海域科根據風險評估及情報分析，鎖定一個由日本運抵香港、報稱載有奶粉的20呎貨櫃，並在5月26日於葵涌海關大樓檢驗該貨櫃，檢獲963箱未列艙單的懷疑受管制藥物，市值約1900萬元，包括美容針劑、止痛藥等。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組督察康恩指接手調查後，發現共有約90萬件未列艙單懷疑受管制藥物，包括美容針、止痛貼及治療皮膚的藥膏等。人員分析涉案貨櫃的船務文件，發現收貨人為本地一間物流公司，於是採取監控遞送行動。在行動中發現物流公司十分警覺，多次作出指示，以得悉香港海關有否截獲貨櫃，包括拒絕接收貨櫃、更改派送貨櫃的時間地點等，意圖防止海關人員偵查。

不過海關人員審視船務文件等資料後，鎖定一個電話號碼，在文錦渡一個物流倉拘捕一名54歲本地女子，她涉嫌干預《進出口條例》輸入未列艙單貨物，以及未有根據並按照進口許可證的規定輸入禁運物品，將涉案貨櫃運入香港，然後處理相關物流工作。其後，海關拘捕一名56歲物流公司男董事，懷疑他與案有關，案件仍在調查中，不排除更多人被捕。