直擊文化博物館敦煌展覽　還原1:1榆林石窟盡覽壁畫穿越千年盛世

沙田文化博物館明日（24日）起推出「香港賽馬會呈獻系列：敦煌 — 千載情緣的故事」展覽，展出由敦煌研究院外借的約50件珍貴文物，包括彩繪大日如來佛鎏金銅頭像、石窟壁畫及臨摹絹畫等，探索敦煌尊天、敬地、愛人的世界觀；展覽內亦「別有洞天」，觀眾可走進以1:1數碼複製的洞窟觀摩壁畫，環迴感受佛國淨土境界，另設多項多媒體藝術科技，重現敦煌盛世。

展覽為期約三個月，成人票價10元，全日制學生、殘疾人士及一名同行照料者、60歲或以上長者，則可半價進場。



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彩繪大日如來佛鎏金銅頭像屬於一級文物，首次在港登場。(夏家朗攝)

展出50件文物 彩繪大日如來佛鎏金銅頭像來港

敦煌石窟是聞名於世的佛教藝術文化寶庫，相隔四年，沙田文化博物館今次第三度與敦煌研究院合辦展覽，將約50件珍貴展品呈現觀眾眼前，包括多件敦煌出土文物，例如甚為觸目、屬於一級文物的彩繪大日如來佛鎏金銅頭像，其巨大尺寸及精湛工藝，反映當時吐蕃王室對宣揚佛教的重視及支持。陳列於展覽廳外、出自莫高窟第148窟的《藥師經變》，則據唐代玄奘翻譯的《藥師琉璃光如來本願功德經》為藍本繪畫而成，描述佛經所說東方淨土世界美好景象。

敦煌研究院特別研究員、香港敦煌之友副主席研李美賢指，此壁畫作品獲港人贊助，得以將其高清數碼化保留。她指，壁畫描繪細緻，藥師琉璃光居中，亦有菩薩騰雲駕霧往來聽法，天空不鼓自鳴，水池兩側設樂隊演奏，周圍則有殿中樓閣。畫中亦可見盛唐已有透視畫法。

觀眾可走進以1:1數碼複製的榆林窟第25窟觀摩壁畫，環迴感受佛國淨土境界。(夏家朗攝)

榆林石窟壁畫妙藏「彩蛋」

實體文物以外，觀眾亦可「親歷其境」。以1:1數碼複製的榆林窟第25窟，置於展廳一隅，重現石窟內絢麗多姿的壁畫。榆林窟的規模不遜於莫高窟，始鑿於初唐，盛於初唐吐蕃統治時期，李美賢表示，東壁繪有密教圖像，南壁則描繪西方淨土世界，當中亦妙藏「彩蛋」，她笑指，南壁一角有瑞鼠乍現，寓意帶來財富，觀眾參觀時不妨嘗試尋找其芳蹤。

展覽中亦透過多媒體展示，重現敦煌山水佛影。場內大小不一的屏幕，將敦煌壁畫的靈山秀水，以沉浸式投影方式活現；敦煌壁畫主題更不乏塵世間眾生相，策展方精選近百張壁畫特寫，特製數碼時光隧道，觀眾穿梭其中，猶如旁觀塵世間生老病死循環。

敦煌壁畫主題更不乏塵世間眾生相，展覽精選近百張壁畫特寫，特製數碼時光隧道，觀眾穿梭其中，猶如旁觀塵世間生老病死循環。(夏家朗攝)

《報父母恩重經變》絹畫突出孝道

獨立於展覽館五的「寸草春暉」，則設有大型浸沉式投射，將出自莫高窟第17窟的《報父母恩重經變》絹畫，以藝術科技重新包裝，突出謹守孝道之重，場景兩側輔以15則連環故事圖，將母親十月懷胎、父母「眠乾睡濕」養育子女之恩娓娓道來。觀眾亦可掃描QR Code自製主題心意卡，向父母或親友憑卡寄意。

展覽館五的「寸草春暉」，以以藝術科宣揚孝道。(夏家朗攝)

觀眾可掃描QR Code自製主題心意卡，向父母或親友憑卡寄意。(夏家朗攝)

陳國基：展覽糅合歷史、藝術和科技元素

展覽開幕禮今天傍晚舉行，政務司司長陳國基、文化體育及旅遊局局長楊潤雄及馬會主席陳南祿等主持開幕儀式。陳國基致辭時表示，是次展覽通過一系列精選展品，從宗教、藝術和社會各方面重新演繹敦煌文化，並運用多媒體技術，糅合歷史、藝術和科技元素，以動帶靜，令敦煌石窟藝術「活」起來，變得可觸、可觀、可感，為觀眾帶來豐富多元的感官體驗，充分感受敦煌文化獨有的魅力。

陳南祿：敦煌石窟是最壯觀佛教藝術畫廊之一

陳南祿則於致辭中表示，敦煌石窟是世上其中一個最壯觀的佛教藝術畫廊，期望在親身前往敦煌以外，亦可透過是次展覽，欣賞及共沾敦煌的祥和睿智。

展覽開幕禮今天傍晚舉行，政務司司長陳國基（中）、文化體育及旅遊局局長楊潤雄（左三)及馬會主席陳南祿（右三)等主持開幕儀式。(馬會提供)

「香港賽馬會呈獻系列：敦煌 — 千載情緣的故事」展覽



日期：8月24日 - 11月21日

地址：沙田文化博物館一樓，專題展覽館三、四及五

入場費：成人$10；全日制學生、殘疾人士及一名同行照料者、60歲或以上$5；團體票$7/人