文化博物館舉行國際海報三年展　南京大屠殺主題兩作品入圍

第八屆香港國際海報三年展因疫情關係，延後一年至今年舉行。今屆收到來自53個國家及地區、近2300組海報參賽，最終有16組得獎及100組入選，當中有兩組海報與南京大屠殺主題相關。適逢今年是南京大屠殺84周年，康文署方指，以往都有這個主題海報入選，相信評審是從專業角度甄選。



至於國安法後首度舉辦展覽，有否篩選敏感主題，例如六四事件、反修例事件等，康文署稱，以往都有政治及歷史事件作品，評審過程中遮蓋參賽組別名稱及國籍，深信國際評審以原創性、創意性及演釋技巧三方面評分。



香港文化博物館與香港設計師協會自2001年起合辦香港國際海報三年展，由於疫情影響各地出入境，四位國際設計師未能來港評審，須改以網上方式進行，展覧順延至今年舉行。

今屆除設有「意識形態」、「文化活動推廣」、「商業與廣告」三個組別外，首次設立「動態海報」組別，徵集運用動態元素創作的數碼海報。文化博物館館長（藝術）鄧民亮表示，自2015年後「動態海報」設計成趨勢，增設組別可令受眾感受新的媒介，展覧設手機應用程式，市民參觀時將鏡頭對準特定海報，即可看到動態。

今屆收到來自53個國家及地區、近2,299組海報參賽，最終有16組得獎及100組入選。在「意識形態」組別，涉及世界及社會議題，包括氣候變化、新冠疫情、虛假新聞等有關，其中有兩組海報與南京大屠殺主題相關，包招由內地設計師黃河創作的「八十二年前」，海報上的小方格代表倖存者，每位離世後，其名稱會被記錄。另一幅海報是來內地設計師陳冰的「南京&和平」，採用黑白兩色，南京兩字包含白鴿圖象。

國安法後首個海報年展 館方稱評審專業甄選

適逢今年是南京大屠殺84周年，被問作品是否因此較大機會入圍，文化博物館總館長盧秀麗指，以往都有這個主題海報入選，相信評審是從專業角度甄選。

至於國安法後首度舉辦展覽，有否拒絕敏感主題，例如六四事件、反修例事件等，盧秀麗稱，以往有政治及歷史事件作品，評審過程中遮蓋參賽組別名稱，深信國際評審以原創性、創意性及演釋技巧三方面評分，而每一屆有不同主題，不同組別的參賽作品也反映世界各地關心的議題。

鄧民亮又指，逾二千多份參賽作品中，有約三份一的作品是來自內地，獲入圍的作品屬最多，除因為「三年展」在亞洲區具知名度，也反映內地藝術發展興盛，文化產量十分多，所以每年參展比例高，有關現象也出現在其他亞洲展覽。另外，入圍作品包括來自日本、瑞士及德國，亦不乏來自冷門國家如埃及、白俄羅斯、羅馬尼亞及波蘭等，香港則有七組作品入選。