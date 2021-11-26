文化博物館推李小龍展覽2.0免費入場　荷里活武俠片劇本首曝光

沙田文化博物館自2013年起，設李小龍展覽。明天（27日）為李小龍81歲冥壽，博物館更新李小龍展推出「2.0」版本，向市民免費開放。「2.0」版的李小龍展，場內將展出李的多封家書及情信，由李小龍親自道出個人性格及思想。

新展覽亦配以大量多媒體藝術，生動展示李小龍手稿，亦讓參觀者可以沉浸在光影中感受「Be like Water」。場內更刊出李小龍構思拍攝，但最後胎死腹中的荷里活武俠片《無音蕭》電影劇本，該劇本是首次曝光，參觀者將可按李小龍親撰的前言，想像整部電影。



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香港文化博物館自2013年起，與美國李小龍基金會合辦展覽。總館長盧秀麗說，為期7年的李小龍展覽累計吸引370萬人入場參觀，期望推出新更新的展覽，以新角度看李小龍的一生。盧指，基金會再次借出多項新展品，以新舊展品交融下拼湊出主題為「平凡·不平凡—李小龍」新展覽，期望藉由展品，讓李小龍親自說出自己的性格及思想。

李小龍構思《無音蕭》劇本 原想於荷里活展現中國武俠片

其中一件新展品，為李小龍構思，卻從未面世的《無音蕭》劇本。館長（歷史）王家敏說，該電影於1968年藴釀，拍攝班底都已找好，將會把亞洲武術在西方中展現，如中國武俠片出現在荷里活中，並會使用多種語言拍攝，但後來因李小龍返港製作多部電影，因而擱置。

《無音蕭》故事講述一名武僧為取武術秘笈踏上旅途，通過3次艱苦試驗後，領悟到人生真諦，放棄成為秘笈傳人。新展覽中，將展出由李小龍撰寫的故事前言及劇本內容。參觀市民不妨依循文字，想像電影畫面。

大型投映幕牆展李小龍金句 包括「Be Like Water」

是次展覽亦加入多媒體體展品，甫踏入展館，大型光纖投映幕牆收入眼簾，以光影製作的下雨效果，插入李小龍武打姿勢及「別讓憤怒蒙蔽雙眼」、「Be Like Water」等金句。展覽亦邀來3位藝術家製作「我·武·無」光影作品，以360度沉浸式畫面，讓參觀者感受李小龍自我實現的理念。

「Be Water」曾於2019年成為反修例示威者的口號，盧秀麗稱，策展時從未受壓，展覽會如實地展出李小龍說過的話、提倡的意念，而觀眾看完可有各自的感受。

《龍爭虎鬥》場景設計原圖、《死亡遊戲》動作場面筆記一一呈現

基金會提供的新展品中，包括李小龍嬰兒時穿過的上衣。王家敏指，嬰兒服料是由香港帶到美國，再輾轉到港展出，與李小龍一生呼應；另外博物館亦獲得電影《龍爭虎鬥》場景設計原圖、《死亡遊戲》動作場面筆記等。王說，為讓參觀市民更了解李小龍對場景、鏡頭拍攝的要求，會把平面的手稿，在立體的模型上呈現。

王續指，在準備上一次的李小龍展覽時，研究發現不少李鮮為人知的一面，今次新展覽中，將展出多封李小龍的家書及情信，可見得到筆跡遍布整張信紙，突顯出他「多嘢講」的性格。

新展覽免費入場 場內不准拍照

要感受李小龍的一生，場內另設多項互動裝置，參觀者可一嘗跟隨李小龍練習，又可在數碼書櫃上，閱讀李小龍看過的300本書籍，更有遊戲機讓兩人互以李小龍角色對打。

為期5年的展覽將免費入場，不過由於版權問題，場內不可拍照，市民若希望留念，展覽會派發卡片，後方有展覽網站二維碼，讓參觀人士可以重溫及向朋友分享。