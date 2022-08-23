檢疫的士｜有司機違規接街客遭運輸署DQ　車隊須於車身貼新標記

指定檢疫酒店的士營運將滿一個月，有傳媒揭發有參與司機涉嫌違規接載街客，運輸及物流局今晚（23日）表示，已即時嚴肅跟進事件，並責成承辦商調查，確定該司機違反服務要求，已將剔出名單，不能再提供檢疫酒店的士服務。

發言人又指，截至昨日（22日）止，參與試運的100輛的士，共接載逾16,700名抵港人士由機場自費前往指定檢疫酒店，平均每輛的士每日接載3至4批乘客，但現階段不適宜硬性規定其每日往返機場次數，已要求承辦商加強監察，另將更新檢疫酒店的士車隊的特定標記，以供識別，市民亦可舉報違規經營的司機。



▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



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司機每日獲1500元補貼 禁接載街客

運輸及物流局於7月25日起，以試辦形式安排100輛的士，為機場抵港人士提供免費專車以外的自費的士服務，前往指定檢疫酒店。參與司機每日可獲1,500元補貼，期間不能接載非抵港旅客，亦須遵守相關防疫抗疫要求，包括須穿上防疫裝備如口罩、防護衣等，並須在完成每程後徹底清潔和消毒車輛。



不過有線電視新聞今日播出追蹤報道，揭發參與司機載客次數差距甚大，有的士載客4次或以上，但亦有司機全日僅載客一至兩次，但同樣可領取等額津貼，期間亦發現有的士司機涉嫌擅自除下檢疫酒店的士標記，違規接載街客。

承辦商安裝監察平台加強監察的士運作

運輸及物流局回覆查詢時表示，已即時嚴肅跟進事件，並採取一系列措施，避免同類事情發生，運輸署已立即責成承辦商調查，確定有關司機違反服務要求，並已將該名司機從車隊中剔除，不能再提供由機場前往檢疫酒店的服務。

發言人又指，運輸署一直有監察車隊司機的工作表現，包括抽查的士司機每日進出機場指定停車場接載抵港人士的時間和次數，檢疫酒店亦會反映個別司機可能違反防疫指引的情況。如接獲投訴及/或發現有異常的情況，運輸署會要求承辦商即時跟進及作出警告。如情況嚴重，會將有關司機從車隊剔除。據了解，承辦商已安裝監察平台，以加強監察的士運作情況。

有傳媒追蹤後揭發有的士司機涉嫌擅自除下檢疫酒店的士標記，違規接載街客。(資料圖片)

運輸及物流局：每輛的士日均載載3至4批

發言人表示，運輸及物流局將會更新和加大政府檢疫酒店的士車隊的特定標記，車隊的士必須在車身顯眼位置張貼新標記，以供市民識別。如市民懷疑有車隊司機違規經營，請致電運輸署（電話2804 2600或1823）報告或查詢。

至於整體運作方面，發言人表示，截至昨日（22日），車隊共接載超過16,700名抵港人士由機場自費前往指定檢疫酒店，平均每輛的士每日接載3至4批乘客由機場前往指定檢疫酒店。發言人續說，的士往返機場的次數受多種因素影響，例如當日的交通情況、乘客的目的地、司機的身體狀況和車輛的運作情況等，當局認為不適宜硬性規定每輛的士每日往返機場的次數，已要求承辦商加強監察和適時跟進異常的情況，以確保政府檢疫酒店的士服務質素和供應。

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼

