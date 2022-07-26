檢疫的士｜機場點對點料每日每部僅兩預約　團體嘆$1500津貼不夠

隨著外地抵港人數增多，機場抵港人士最新可選擇以自費方式乘搭的士前往指定檢疫酒店。香港的士小巴商總會理事長周國強認為每日給予司機的1500元補貼不足夠，期望返港人數越多，生意會隨之而上升。立法會議員陳凱欣認為，點對點的士可減少人龍增加的感染風險，只要做好消毒，可減少病毒傳播，便利到回港市民。



▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



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的士小巴商總會料大多是短途客 指政府宣傳不足

香港的士小巴商總會理事長周國強表示，要找的士司機參與難度甚高，因平均每日做到「兩支旗」，期望返港人數越多，生意會隨之上升。他解釋大部份選擇坐的士的旅客路程都未必太長，大多是到東涌、荃灣或青衣的酒店，而機場返港人數除星期六日外，平均每日人數約3000人，又有免費接駁巴士，旅客或怕等候時間太耐才會乘的士。

他又認為，宣傳未必足夠，希望隨着更多宣傳，使用量會增加，而每日1500元補貼不是很足夠，扣除車租燃油，幾平均時薪只有約100元左右。

陳凱欣稱點對點的士只要消毒好 可減感染風險

立法會議員陳凱欣表示，隨越來越多學生回家加上旅客，點對點的士可減少人龍所增加的感染風險，只要做好消毒，可減少病毒傳播，便利到回港市民，但她亦認為宣傳不足，海外人士未必知新服務。

她認為，100架的士名額可按需求增加，如有的士司機想加入，可增加名額。至於朋友一齊坐點對點的士的問題，她指現在規定是3個人，朋友理應可一齊坐：「只要唔多過3個應該都唔算違規。」至於周四（28日）起將實行改良版電子健康申報，陳凱欣認香港人員只需要掃二維碼，到機場櫃檯無需再檢查各樣證明，可保障到機場工作人士的安全個日期。