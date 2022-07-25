疫情．最新｜增4130宗確診　8校有班別停課　涉聖羅撒、九龍華仁

香港疫情未見緩和，在今日（25日）之前，已連續四日錄得單日確診個案超過4,000宗，昨（24日）新增4,250宗確診個案，並多八名病人離世，打破了5月以來死亡人數單日最多紀錄。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，確診個案仍呈上升趨勢，大約兩至三周便會「翻一番」，即最快8月上旬增至8,000宗水平。



昨日疫情總覽：

【17:05】政府公布，自下午五時起黃大仙慈正邨正怡樓(不包括位於正怡樓地下的非住宅單位)，列為「受限區域」，所有住客要接受圍封強檢，受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（七月二十六日）上午約十時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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【16:40】張竹君指，本港新增4130宗確診個案，當中輸入個案位224宗。

另有1122宗涉及學生及教職員的確診個案，涉及649間學校。其中，8間學校有個別班級要停課一周，包括仁濟醫院羅陳楚思小學、順德聯誼總會李兆基中學、聖羅撒學校、大埔保良局田家炳小學、嗇色園可藝中學、將軍澳官立中學、藍田循道衞理中學。而早前有班別已停課的啟思小學和九龍華仁書院，再有更多學生感染。

其中，九龍華仁書院課外活動疑大爆發，涉及歌唱班和排球班，合共十多名學生受感染。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏出席疫情記者會，交代最新情況。

關慧敏指，昨日新呈報3名患者死亡，年齡介乎71至96歲，當中有兩人來自院舍。現時有30名病人情況危殆、21人情況嚴重，2人要入住深切治療部。現時合共有1409人留醫。

此外，一名75歲男病人日前於沙田醫院外科病房確診，經追查後發現多3名男病人、4名員工確診，所有人情況穩定，並已將病人轉送至威爾斯親王醫院隔離，已安排所有員工及病人做測試，該病房會停收新症。

現時所有醫院員工要每日做快測，醫院上周已安排要照顧較高風險員工，要兩周做一次核酸檢測，過去已見到效果理想，可及時找到確診個案，本周會擴至精神及療護科病房，稍後會進展至前線人員都做核酸檢測。

醫院亦考慮加強探病人士的核酸檢測，亦會呼籲長期住院病人打針，可作即時安排。

何栢良盼政府回歸科學 倡外展隊向院舍長者接種復必泰疫苗

【13:00】本港疫情持續，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（25日）表示，小朋友及長者的接種率並不理想，當中有一定比例至今依然一針未打，亦有不少過期未打。何栢良又指，現時外展服務可提供復必泰疫苗接種，應主動建議院友接種復必泰疫苗，因復必泰對長者防重症的效果較好，希望政府回歸科學，「數據打復必泰係好好多」。

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▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



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機場增點對點的士往檢疫酒店 運輸局局長林世雄：同一地方可共乘

【12:30】政府新增兩項自費點對點交通服務，供抵港人士從機場前往指定酒店，包括指定檢疫酒店的士及貴賓專車，其中的士服務由今日起試行，有100輛的士投入服務。運輸及物流局局長林世雄今早（25日）到機場視察後見記者，提到相關服務旨在回應市民需求，並會配合機場運作的需要，現時有100輛的士投入服務，未來會視乎需要調整。

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疫情｜政府增點對點指定的士及貴賓專車 送機場旅客到檢疫酒店

【10:00】因應抵港人數上升，由機場至檢疫酒店的「點對點」服務需求亦有所增有，政府宣布今日（25日）表示，除現有的免費點對點交通服務，將新增兩項自費交通服務，包括100輛自費指定檢疫酒店的士、及自費指定檢疫酒店貴賓專車，供抵港人士從機場前往指定酒店。

酷熱天氣中暑求診急升 學者：行山量力而為 唔係港隊唔使搵命博

【09:00】天氣持續酷熱，本港市區一度錄得36.1度創有紀錄以來7月最高氣溫。家庭醫生林永和今日（25日）表示，在酷熱天氣下，輕微熱衰竭或中暑而到社區診所求診的人士有上升，提醒如中暑處理不當，有六、七成機會死亡。出現中暑或熱衰竭現象時，應盡快減少接觸高溫環境，「灑啲水濕下佢，有冷氣就最理想。」

香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德指出，行山上斜能量消耗是平時一倍，出現熱衰竭機會亦較大，強調最重要是量力而為，「唔係代表香港比賽，唔洗搵命博，要懂得放棄，落返山。」

港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率為1.3234，代表一名確診者傳染給1.3人，並已再呈上升趨勢。（港大醫學院網頁截圖）

▼7月19日 彩虹邨丹鳳樓圍封檢測▼



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▼7月23日 澳門有限度復工復市▼



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▼7月22日 2022香港書展在第三日情況▼



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▼7月19日起強制檢測公告▼

