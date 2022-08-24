房協宣布轄下20出租屋邨加租2%　首年凍租維持舊租金水平

房屋委員會上周一（15日）通過公屋加租建議，將於10月1日起將租金上調7.17%，每戶租戶平均每月上調的金額約為26元，租金上調的金額介乎5元至66元。

香港房屋協會今日（24日）亦宣布，轄下20個出租屋邨將於10月1日起加租2%，即平均每戶每月多交48元，惟首年會暫時凍結租金，亦即加租安排會在明年10月1日起才生效。房協預料，在首年租金凍結的安排下，即使加租，預計未來兩年，每年仍會平均錄得9,800萬營運虧損。



房協表示，執行委員會加租建議，轄下20個出租屋邨將於10月1日起上調2%，租戶將每月平均多繳48元租金，新租金將會維持至2024年9月30日。當局指，關注到疫情對社會經濟及租戶的影響，決定在10月1日至2023年9月30日，寬免租戶每月因租金調整而須繳付的額外金額。

當局強調，今次調整已平衡居民的負擔能力及屋邨營運的持續發展，又提到房協設有「租金援助計劃」，有短暫財政困難的合資格租戶可獲減免四分之一或一半租金。

香港房屋協會宣布，轄下20個出租屋邨將於10月1日起加租2%，即平均每戶每月多交48元（資料圖片）

房協續指，預計出租屋邨的營運賬目將持續錄得虧損，過去兩年的屋邨營運開支增加了超過6%，又指面對屋邨老化情況需不斷改善屋邨設施，上一個年度已斥資約一億元進行改善工程。今次的新租金安排連同首年凍租，預計未來兩年，每年平均的營運虧損將達9,800元。

房協強調，自己為自負盈虧的非牟利機構，轄下出租屋邨的營運賬目獨立於其他業務，並按其既定的機制每兩年檢討租金一次，以屋邨營運成本為其中考慮因素，包括日常運作及租務管理等經常性開支，以及大型改善工程和維修保養的支出。