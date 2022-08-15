​房委會通過公屋加租　10.1起上調1.17%　首年凍租維持舊租金水平

房委會資助房屋小組委員會今日（15日）開會，討論公屋加租建議。房委會表示，會上通過租金檢討結果，公屋租金將於10月1日起上調1.17%，每戶租戶平均每月上調的金額約為26元，租金上調的金額介乎5元至66元。

會上同時決定向公屋戶提供特別紓困措施，寬免租戶在租金調整後，首12個月期間每月因租金調整而須繳付的額外租金。



房委會資助房屋小組委員會今日開會，通過公共租住房屋加租建議。（資料圖片）

房委會指，政府統計處處長在2022年公屋租金檢討編製的報告顯示，是次檢討第二期間（即2021年）的收入指數，較第一期間（即2019年）高出1.17%。因此，公屋租金將上調1.17%。

新租金實施日期前一個月，將會以書面通知所有公屋租戶，調整的租金將於10月1日生效。房委會又指，特別紓困措施，將會令房委會在2022／23及2023／24年度損失合共約2.62億元租金收入。