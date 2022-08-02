公屋擬加租1.17%每戶平均加26元　10月1日生效　首年會凍租

房委會表示，按兩年檢討一次的公屋租金機制，建議2022年租金上調1.17%，而今年3月的平均每月租金為2,278元，按調整幅度計算，即每戶公屋戶平均每月加租26元，最快10月1日生效。

房委會又指，在租金調整後首12個月，建議寬免租戶因租金調整而須繳付的額外租金，令房委會2022-23年度租住房屋運作帳目的赤字達13.73億元。



2022年公屋租金檢討下的租金調整幅度，建議增加1.17%（資料圖片）

《房屋條例》訂明現行的公屋租金調整機制， 規定每兩年要檢討公屋租金一次，並以公屋租戶家庭收入變動，作為調整公屋租金的基礎。上調租金時設有10% 的「 封頂 」安排。

房委會指，根據最新的調查數據，2019年公屋租戶家庭每月平均收入是24,194元，而2021年則是24,478元。由於2021年的收入指數高於2019的收入指數1.17%，故最新的租金調整幅度為1.17%。

《房屋條例》訂明現行的公屋租金調整機制， 規定每兩年要檢討公屋租金一次。（資料圖片）

4000戶加租約60元

房委會估計，上調1.17%租金後，加租金額介乎5元至66元，當中有4,000戶要加至61元至66元。

房委會形容增幅溫和，認為應對公屋租戶影響輕微，又指有4%租戶為富戶，料可負擔是次租金上調。而除了其租金由政府繳付的14% 綜援戶外，餘下超過60%公屋戶的每月租金，上調金額僅30元或以下。

房委會亦指，租戶家庭收入的增幅較租金增幅高，由2007年至2021年，家庭收入累計增108.6%，但公屋租金只增加70%。而公屋平均租金與公屋租戶平均家庭收入的比例，已由2007年的9.97%下降至9.56%。

寬免一年額外租金 赤字將達13.73億

不過，考慮到租金上調後或給公屋租戶帶來的經濟負擔，房委會建議向公屋戶提供特別紓 困措施，在租金調整後首12個月，寬免租戶因租金調整而須繳付的額外租金，即首年「凍租」。

房委會指，雖然租金上調 1.17%後，預計每年可產生2.62億元的額外收入，但一個月的租金寬免將涉及16.96億元，因此，當實施紓困措施後，最終將導致房委會2022-23年度租住房屋運作帳目的赤字達13.73億元，而2022-23及 2023-24 年度將損失共約 2.62 億元的租金收入。

公屋聯會：加租幅度溫和 惟已連續兩年加租

公屋聯會認為，今次加租幅度溫和，不致令公屋租戶帶來沉重負擔，加上房委會考慮透過免租安排，以抵銷有關加幅，公屋聯會認為是權宜的做法。

不過，聯會提到，目前房委會的調租機制存在滯後問題，例如今次以2019年與2021年間公屋租戶家庭入息作參考，未能顧及今年年初第五波疫情大爆發的影響。聯會又指，房委會於2020年作租金檢討時，已經加租9.66%，現時再連續第二次建議加租，擔心未能符合公眾對於政府紓解民困的期望。

公屋聯會建議檢視機制，例如在機制內增加彈性空間，使日後可按特殊情況作相應調整。

倡延長寬免加租安排

立法會議員梁文廣、楊永杰、林素蔚、張欣宇組成的A4聯盟亦指，自2020年初起，本港一直受疫情影響，經濟低迷，不少基層居民開工不足或失業，即使加租首年租金上調金額可獲寬免，但認為寬免期過後，仍會為基層帶來負擔。因此，他們建議若未來經濟未有恢復，房委會應考慮延長寬免加租安排。