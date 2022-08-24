馬鞍風球｜防患未然　鯉魚門商舖中午起堆砌沙包防水浸

颱風「馬鞍」逐漸迫近，天文台料今（24日）晚7時25分或以前改發8號風號。鯉魚門商舖中午開始堆起沙包以防水浸，近岸酒樓負責人預料今次颱風比「山竹」、「天鴿」弱，只需在大門封上木板。



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颱風「馬鞍」逐漸迫近，沿岸地區風力開始增強，鯉魚門近岸邊位置，有政府部門以及社區服務中心派發沙包予商店作防水浸之用。藥材店負責人鍾小姐表示，傍晚6點前會關門並在門口堆沙包以防水浸。她稱，之前「山竹」水浸水位比較高，令雪櫃損毁，所以今次會把雪櫃以及電器放在枱上。

冷凍食品店負責人陳小姐指，本來店舖不屬高危位置，加上業主為防水浸把店舖增高一級，所以並沒有太擔心。她稱，今晚都會提早收舖。

近岸酒家除了堆沙包亦在門口封上木板，負責人羅先生指，店舖位置比較「食風」，加上適逢大潮，水漲可能比較嚴重。他稱，預料今次颱風比「山竹」、「天鴿」弱，所以側面玻璃只貼膠紙，並沒有封上木板。