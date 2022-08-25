馬鞍風球｜市民不怕風雨杏花邨追風睇浪　小朋友：好明顯渣過山竹

強烈熱帶風暴「馬鞍」襲港，經過一晚大風大雨後，馬鞍於今早（25日）逐漸遠離香港，本港風力將逐漸減弱，天文台表示考慮在上午9至11時之間改發三號強風信號。但一早仍有不少市民到杏花邨海傍追風睇浪，有家長帶同小朋友一起感受風暴的威力，亦有小朋友只睡了三四小時，凌晨摸黑出發到場追風。



▼8月25日早上杏花邨大浪拍岸▼



馬鞍周四（25日）早上逐漸遠離香港，風力將逐漸減弱，天氣則時晴時大雨，天文台表示考慮在上午9至11時之間改發三號強風信號。在八號風球高懸下，仍有不少人不怕風雨，早上到杏花邨岸邊追風睇浪。

住在銅鑼灣的12歲閆小朋友，今早由母親駕車到現場，只睡了三至四小時，早上凌晨4時半已在場追風。他認為，雖然海浪甚大，但認為今次風力不大，坦言「有啲唔開心」，「太細風！」他又指，至今已追風一至兩年，雖然威力較今年其他風暴強，但明言：「好明顯渣過山竹。」

同行的13歲燕小朋友則指，他們凌晨到場時現場甚黑，而且地上濕滑，直言「有啲危險。」不過她稱這是大自然現象，故仍然選擇到場，又指其家人亦支持她追風。

有杏花邨居民則表示，凌晨時也擔心大風大雨，但表示一早已做預防措施，將在露台的戶外物品綁好，亦加了圍欄和帳篷助擋風擋雨，幸好雨趨不太大，未有像以往出現輕微水浸。

工作人員於近中午時份拆下防水閘。(王潔恩攝)

隨著天文台於9時20分改發三號風球，因應對馬鞍來襲，而於杏花邨海旁出入口昨日安裝的防水閘，在八號風球「落波」後，工作人員已於近中午時份拆下防水閘。