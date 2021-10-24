雙颱風｜獅子山圓規襲港後10水塘滿瀉　城門水塘漏斗排水引人拍攝

熱帶氣旋「獅子山」和「圓規」早前先後於4日內襲港，天文台除發出8號風球外，也曾本月8日發出黑色暴雨警告信號。連續多日的狂風暴雨，多處出現水浸變成澤國，而本港水塘的總存水量亦由67.96%，急升約一成至76.89%。



本港多區更有共10個水塘爆滿，除了港島大潭篤水塘因無法承載更多水量，需要「放水」排洪外，城門水塘也滿瀉，「排洪漏斗」排水的壯觀畫面，更引來不少攝影迷前往拍攝。



▼城門水塘「排洪漏斗」排水畫面▼



水塘存水量急升9個百分點

根據水務署的資料顯示，在10月4日本港水塘的總存水量為3.965億立方米，佔容量的67.67%。不過歷經熱帶氣旋「獅子山」吹襲後，在11日的紀錄大幅增至75.32%；其後吹襲的「圓規」雨量較少，在18日錄得的水塘存水量僅升至76.96%，總存水量為4.51億立方米，仍比去年同期少5個百分點。因此兩個熱帶氣旋過後，本港水塘存水量上升9.29個百分點。

本港17個水塘中，更有10個的容量在10月16日仍達爆滿100%，包括香港仔下水塘、香港仔上水塘、大潭副水塘、大潭篤水塘、大潭上水塘、石壁水塘、九龍副水塘、石梨貝水塘、九龍接收水塘、城門水塘。

大潭篤水塘、城門水塘要「排洪」

上升幅度最高的水塘並未爆滿，大欖涌水塘的存水量由48.14%，劇增至95.88%，升47.74個百分點。其次為石梨貝水塘，存水量由58.56%，劇增至爆滿，升41.44個百分點。上升幅度最小的水塘為九龍水塘，存水量由82.07%，微增至84.60%，升2.53百分點。其次為香港仔下水塘，由接近爆滿的96.71%，直升至100%，升3.29百分點。

當水塘存水量便需排水，大潭篤水塘在獅子山時「黑雨」已滿瀉，至11日天氣好轉，在場仍可看到堤壩如有瀑布；而在圓規過後，城門水塘的「排洪漏斗」出現排水奇景，是不少攝影「季節限定」的拍攝目標。

九龍副水塘在大雨後「排洪」，堤壩又變成瀑布。（Eric So提供圖片）

▼10.11大潭篤水塘滿瀉洩洪 吸引市民打卡▼



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存水量與去年同期仍少約5% 未能「追回大市」

本港今年夏天雨量較少，縱使歷經兩個熱帶氣旋，水塘存水量仍然未能「追回大市」。數據顯示，去年同期的水塘總存水量為4.80億立方米，佔容量的81.95%，相比上周多約0.29億立方米。

水質事務諮詢委員會前主席何建宗，於過去接受訪問時曾形容，水塘存水量的「警戒線」為七成，即現時已重回安全的指標。