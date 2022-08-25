督察黃敬修涉警總偷鮑魚　警獲公眾贈鮑魚　黃被拍到拿走2罐

警察公共關係科(PPRB，現稱公共關係部）高級督察黃敬修，涉前年在灣仔警察總部辦公室內偷走2罐即食鮑魚。他否認一項盜竊罪，案件今（25日）在東區法院開審。警察公共關係科一名警長作供，因2019年的踏浪者行動，警方收到公眾捐贈物資，包括45至50罐飽魚，控方指當時隸屬社交媒體傳訊組的被告，涉從特別分組中偷走2罐鮑魚，閉路電視亦拍到被告拿走鮑魚的情況。



被告黃敬修，30歲，報稱警員，被控於2020年10月8日，在灣仔軍器廠街香港警察總部警政大樓11樓偷竊2罐即食飽魚，而上述物品為香港警務處的財產。

高級督察黃敬修否認警察總部偷兩罐鮑魚。(資料圖片/朱棨新攝)

隸屬警察公共關係科的警長蔡偉青供稱，案發時屬於社交媒體傳訊組的特別分組，被告是其直屬上司之一，是社交媒體傳訊組的高級督察。

警方收到公眾捐贈鮑魚45至50罐

蔡續指，因2019年的踏浪者行動，警方收到公眾的捐贈物資。蔡於2020年10月7日，收到從捐贈得來的45至50 罐罐裝鮑魚。他著同事把其中9 罐，攞放在特別分組的一個櫃，預留予該組的同事。其他的罐裝鮑魚，放到社交媒體傳訊組的辦公室，先給予當時在場的同事。餘下的鮑魚則留在辦公室，讓稍後上班的同事，自己拿取。

被告從特別分組的鮑魚中偷走2罐

裁判官曾問及，被告涉偷取的2罐飽魚，是擺放在特別分組的9 罐，還是放在社交媒體傳訊組。控方回應是特別分組的9 罐。

警長蔡偉青稱警方在2019年的踏浪者行動收到公眾捐贈的物資，包括40至50罐鮑魚。(朱棨新攝)

承認分發鮑魚時沒有作紀錄

辯方盤問時指，分發該些捐贈物資的情況混亂，曾有人投訴相關物資分發不均。蔡不同意，但他承認沒有作紀錄。他解釋，因物品不屬政府物資，因此未有紀錄。

被告在分發物資上有監察角色

蔡同意辯方所指，被告在分發物資中有監察角色。裁判官則問及，一般情況下是否會收到捐贈，蔡回應「絕對唔會」，亦沒有既定程序處理，他是根據被告的前一任幫辦所指示的方法處理。蔡又強調，著社交媒體傳訊組的同事平均分配，又指分發予特別分組的鮑魚，則屬該組的同事。

閉路電視拍到被告拿走2罐鮑魚

控辯雙方同意案情指，被告於同年11月13日被捕。他在警誡下稱：「我明白，我想搵個地方解釋。」此外，庭上透露有閉路電視拍到被告拿取2罐鮑魚，該2罐鮑魚最終未能起回。

案件明續。

案件編號：ESCC2757/2021