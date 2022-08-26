技術員機舖被揭用假安心出行　稱怕遭警追蹤資料　准守行為2年

電腦技術員去年11月到觀塘廣場遊戲機舖耍玩時，還上警方搜查，技術員涉使用假「安心出行」應用程式，他被捕後稱因怕被政府追蹤其個人資料，被控企圖誤導警員罪，案件今（26日）在觀塘法院再訊，被告獲控方不提證供起訴，撤回控罪。裁判官林子勤下令被告自簽2,000元，守行為2年。



被告葉志達(35歲)，原被控1項有意圖而提供虛假資料企圖誤導警務人員罪，指他於2021年11月21日，在觀塘觀塘廣場1樓「遊戲天地」，意圖妨礙達到公正的目的，向警員19058提供虛假資料，即虛假「安心出行」應用程式上的到訪記錄，以企圖誤導該警員。

案情指，警員當日在涉案遊戲機中心查牌時，發現被告使用假的安心出行。被告在警誡下稱因擔心政府追蹤個人資料，才會使用虛假的安心出行。

案件編號：KTCC742/2022