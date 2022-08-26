東南亞詐騙案暫收41港人求助　鄧炳強：17人自由受到限制

東南亞詐騙案猖獗，有港人被「賣豬仔」遭禁錮當地。保安局局長鄧炳強與撲滅罪行委員會委員彭穎生今午(26日)在撲滅罪行委員會會議結束後，在政府總部會見傳媒，料鄧炳強會被問到港人涉被販賣至柬埔寨詐騙營等事宜。



鄧炳強表示，截至今日有41名港人涉東南亞詐騙案求助，當中17人的人身自由受到限制，其中4人在緬甸、13人在柬埔寨；其餘24人已確定安全，當中16人已回港，有5人正乘坐飛機回港，另1人晚上也會回港。他強調，無港人在有關國家旅行時被擄走。

鄧表示，39人是被招聘廣告誘騙到當地，1人則涉及網上情緣，餘下1人情況仍在調查中。他表示，當局與外交部駐港特派員公署、中國駐當地總領事館、當地警方及香港政府經貿辦協助，救援受困港人。他指警方已拘捕7人涉及案件，當中3人被控詐騙，其中2人為骨幹成員。

▼詐騙營內情況▼



鄧炳強表示，今年上半年共有12,326宗詐騙案，比去年同期增加42%，詐騙案佔整體罪案達四成；70%屬網上詐騙案，涉及購物、求職等，成功截查314宗個案，阻截7.2億元滙款。他又表示，有77%勒索案件涉及裸聊，當中四分一受害人為大學生。

另外，就《國安法》案件，截至今日共拘捕201人，當中12人已定罪，最高判監9年。

涉及青少年罪行按年減少18%，虐兒案也減少3%；期內16宗兇殺都已破案，當中11宗涉及家庭或親友，5宗則涉糾紛或三合會。

▼L先生所處緬甸詐騙營內情況▼

