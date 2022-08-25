柬埔寨詐騙｜中國駐柬大使館：已收到十數份台灣同胞求助

兩岸四地民眾受高薪工作等誘惑被詐騙到柬埔寨後，慘遭禁錮凌虐的事件震驚各界。國台辦早前曾表示，台灣同胞是中國公民，在海外遇到困難可及時聯繫中國駐外使領館尋求幫助。

官媒《環球時報》今日（25日）報道指，中國駐柬埔寨大使館已陸續收到十數份台灣同胞求助信息，後續將積極與當地警務部門聯絡，對相關案件進行督辦。



中國駐柬埔寨大使館稱已陸續收到十數份台灣同胞求助信息。（台灣內政部）

大使館表示，為進一步維護在柬台灣同胞的安全與合法權益，使館於8月20日向在柬台灣同胞發布了題為《台灣同胞就是中國公民，有困難請找中國大使館》的一封信，引起強烈反響。

大使館指，信函發布後，十數份台灣同胞通過電話、電郵等方式發來的求助信息，其中絕大多數存在被逼從事網賭電詐活動，人身受到限制，甚至失聯等情況。

大使館稱，一直高度重視在柬台灣同胞的安全和正當權益，接到台灣同胞的求助信息後，會第一時間啟動救助機制，指導當事人、當事人家屬或相關人員盡快向柬埔寨警方報警，並向大使館提供當事人個人信息、所在位置等有效信息。

國台辦早前曾表示，台灣同胞是中國公民，在海外遇到困難可及時聯繫中國駐外使領館尋求幫助。（Getty Images）

大使館又指，民進黨當局對台灣民眾維護正當權益的呼聲置若罔聞，消極以對，甚至企圖編造謊言、甩鍋大陸，充分暴露他們不把台灣民眾的生命安全、利益福祉放在心上，凡事搞政治操作、煽動對立、欺騙民眾的一貫伎倆。

大使館強調，「為民服務、為民解憂，是外交工作的應盡之責。駐柬埔寨使館將繼續秉持以人民為中心的宗旨，做在柬廣大中國公民的貼心人和守護人。」