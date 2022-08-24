柬埔寨詐騙│至少10家公司專騙港人　 詐騙員怨港人「難開單」

近來位於柬埔寨、緬甸等東南亞國家的詐騙集團行騙、甚至買賣人口的案件在本港引發廣泛關注，亦有港人成為受害者，遭騙財或被騙至集團內強迫勞動。據一名被困柬埔寨西港詐騙集團的受害者稱，近來香港有關柬埔寨詐騙的新聞曝光度高，香港「客戶不好開」，公司業績不佳、「天天揍人」。



現被困柬埔寨電騙營的小Q（化名）上個月向去年成立的民間援助機構、全球反詐騙組織（GASO）志願者發來求助信息，稱自己被困於柬埔寨西港的一個詐騙集團無法脫身。接到求助的志願者陸向日（下稱小陸）對記者爆料，該公司專做香港詐騙，為一家總部在緬甸的詐騙公司的代理。目前，GASO已將小Q的案件報予中柬執法合作協調辦公室，但至今未有救援消息。

港人難「開單」 詐騙公司「天天揍人」

上周日（8月21日），小Q通過聊天軟件向小陸訴苦，指自己因為沒有業績，每天加班、受體罰甚至挨打：「最近《香港01》有那個柬埔寨新聞，現在不好做，壓力就給到我們這邊」、「今晚估計我又要挨打了」。

柬埔寨：圖為2020年2月18日，柬埔寨西哈努克城（簡稱西港）的建築物。（Getty）

據小Q指，公司業績最高的一個月可騙得40萬美金（約合314萬港元），全公司月總詐騙額則超過1000萬港元。有「同事」專門對香港女性下手，不僅騙錢更騙裸照。

小陸表示，像這樣專做香港詐騙的公司，在柬埔寨至少有10家。小Ｑ所屬的詐騙集團總部旗下有多個「代理線」（即代理商），除香港外亦有台灣業務。總部負責提供劇本和培訓，代理商按提成獲取利潤，幾個代理線加起來每月詐騙額可達一億港元。

有受訪者提供營內「豬仔」受虐情況：

扮單身成功男士騙港女

據小Q披露，電騙公司不少是專做情緣騙局「殺豬盤」，有詐騙人員通過Facebook製造「成功單身男性」人設。記者查閱小Q披露的一個用來詐騙的Facebook賬戶，其專頁顯示該名「人設」畢業於亞洲著名大學，常在Facebook上發帖分享人生感悟，對美食和旅行都十分有興趣。小Q稱，公司「同事」一般通過「精聊」騙取女性信任，並誘導其買數字貨幣來騙財。

據保安局消息，從今年1月至本月19日累計收到33名在東南亞港人的求助個案，當中有14名港人已確認安全，其中10人已回港，其餘14人，相信10人在緬甸，4人在柬埔寨，人身自由或受限制。

保安局副局長卓孝業23日表示，港人懷疑被詐騙到東南亞的求助個案累計增至38宗，目前17人報稱安全，其中12人已返港，仍有21人報告在緬甸及柬埔寨人身受限。