國際學校Stamford American School爆發　24名師生確診　全校停課

香港疫情全面反彈，今日（26日）再增7835宗確診，連續三日在接近8000宗高位徘徊。今日再有116宗學校呈報個案，7間學校有班別須停課。至於早前有其中一班出現確診個案的九龍城Stamford American School，確診蔓延，最新共有13班有個案，至今22名學生及2位老師染疫，以學生數目計，佔全校超過5.5%，衞生防護中心因此要求全校停課一周。



九龍城Stamford American School確診蔓延，最新有13班有個案。（Stamford American School - Hong Kong Facebook）

增116宗學校呈報 7間學校有班別須停課

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日有 116宗學校呈報個案，涉67間學校，包括74 名學生及42 名教職員，衞生防護中心要求7間學校涉事班別停課一周，包括：

．油尖旺蔚思幼稚園，K2 A班

．灣仔寶山幼兒園，K1 BLUE班

．星匯居學之園幼稚園， k2F班

．中華基督教會元朗堂真光幼2校，下友愛班

．離島弘志幼稚園，PM班

．國際英文幼稚園(海濱南岸) St. Catherine's Kindergarten (Harbour Place)

．屯門美樂中英文幼稚園， K3B班

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Stamford American School有13班出現個案 學生染疫比例逾5.5%

張竹君又指，早前有個案呈報的九龍城Stamford American School本有一班級停課，但最新再有13個班出現確診個案，每班有1至3宗不等，至今累計有22名學生及2名老師確診，而全校共有398名學生及75名老師，即學校感染比例達5.5%。張竹君指，由於見到人數多，學校可能有蔓延，故全校停課一星期。

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