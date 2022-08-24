疫情｜學校增101個案　蒙德索里國際學校同班累計9人確診需停課

本港疫情持續，今日（24日）新增7,884宗個案，再有72間學校呈報101宗個案，有六間學校的班別需要停課，其中蒙德索里國際學校，Youfraitas Class的Mix Grade 4-6班共24名學生，昨日有七學生確診，今日再多二人確診。而九龍城國際學校Stamford American School Hong Kong，日前因7RENR班有6名學生確診，已需要停課一周。今日呈報多一班有2名學生確診，該班亦需停課。另外，今日有9間安老院及6間殘疾院舍呈報個案。



▼8月16日 醫管局教正確戴口罩及兒童染疫風險▼



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今日再有72間學校呈報101宗個案，涉74名學生及27名教職員，分別來自42間幼稚園、16間小學、13間中學及一間特殊學校。其中有27間學校過去七日呈報兩宗以上個案，有六校班別需要停課一周，包括：

1、蒙德索里國際學校，Youfraitas Class，Mix Grade 4-6共24名學生，昨日有七名學生確診，今日再多二人確診。

2、International College Hong Kong，11.1班共10名學生，其中兩名學生確診

3、真理浸信會榮光幼兒園，K1A班共20名學生，其中兩名學生確診

4、維多利亞（海怡）國際幼稚園，K1A1AM班共27名學生，一名學生及兩名老師確診

早前已停課的學校：



1、學之園幼稚園（昇御海逸），8月19日PNA及PNB班已經停課 。今日新呈報K1B共29學生，其中三名學生確診。

2、Stamford American School Hong Kong，早前7RENR班（中學）已經停課，當時六名學生確診並需停課。今日新呈報2RXIO班（小學）共九名學生，其中兩名學生確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，留意到近期幼稚園呈報個案的比例增加，強調會謹慎應對。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，留意到近期幼稚園呈報個案的比例增加，強調會謹慎應對。大多幼稚園班別人數較少，可能「十名八名學生」，因此建議如有兩至三名學生染疫就會停課。局方會留意情況，稱不想影響學生回校上學。

院舍方面，今日有9間安老院及6間殘疾院舍呈報個案，包括：

老人院：



1、得寶護老中心有限公司，一院友確診，四院友需檢疫

2、香海正覺蓮社佛教寶靜護理安老院，一院友確診，32院友需檢疫

3、基督教家庭服務中心任白慈善基金景林安老院，一工作人員確診，兩院友需檢疫

4、東華三院梁昌紀念安老院，一工作人員確診，一院友需檢疫

5、富璟護老院（上水）有限公司，一院友確診，三院友需檢疫

6、東華三院伍蔣惠芳護理安老院，一院友確診，六院友需檢疫

7、牽您手護理院有限公司，一院友確診，10院友需檢疫

8、康悅護老中心有限公司，一院友確診，五院友需檢疫

9、護老樂，一院友確診，六院友需檢疫

▼第五波疫情下不少安老院舍出現確診個案▼



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殘疾院舍：



1、慈欣之家，一院友確診，七院友需檢疫

2、香港耀能協會賽馬會新頁居，一院友確診，兩院友需檢疫

3、扶康會悅群之家，一院友確診，三院友需檢疫

4、香港善導會陳震夏怡翠軒，一院友確診，五院友需檢疫

5、明愛樂欣軒（弱智人士輔助宿舍），一院友確診，七院友需檢疫

6、仁濟醫院何德心伉儷輔助宿舍，一院友確診，兩院友需檢疫

張竹君表示，即使發現院舍第一宗確診個案是院友，亦有機會由較多社區活動的員工將病毒帶入院舍，但目前未有數據關於有幾多宗爆發由員工引起。她又強調，院友免疫力及抵抗力較差容易出現嚴重或死亡情況，希望加強對院友的保護。