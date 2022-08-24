確診者5000元津貼｜社署接2691宗申請　逾八成獲批因經濟困難

本港第五波疫情反彈，今日（24日）新增7,884宗個案，突破7,000大關。政府早前推出5,000元恩恤現金津貼，以支援受感染、以及受僱但不享有有薪病假或自僱人士，並因須在公立醫院留院治療新冠肺炎而面對經濟困難的確診者。社會福利署表示，截至今年8月22日，接獲2,691宗申請，其中2,358宗符合資格的申請已安排發放津貼，即逾8成患者獲發津貼。



▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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政府2020年11月推出5,000元恩恤現金津貼，以消除可能受感染人士對接受病毒檢測的疑慮，減少他們對因檢測而須入住公立醫院治療引致經濟困難的擔心。惟申請人必須符合兩個條件，包括：

1、獲衞生署確認在2020年11月22日當日或以後在本地感染2019冠狀病毒病的香港居民；及

2、現時受僱但不享有有薪病假或自僱人士，並因須在公立醫院留院治療2019冠狀病毒病而面對經濟困難。

社署表示，申請人毋須接受特定的經濟審查，但必須聲明他們符合上述資格並就其目前的就業狀況提供基本資料。社署會評核相關申請，並會按需要向有關政府部門、醫院管理局或申請人的僱主核查相關資料。

申請人可自行提出申請，如有需要亦可委任一位家人、親屬或代理人代為處理申請事宜。合資格申請人可向其接受2019冠狀病毒病治療的醫院的醫務社工提出申請。另外，如申請人未能在接受治療期間完成申請，亦可在康復出院後盡快遞交有關申請。

市民如有查詢，可向各公立醫院醫務社會服務部查詢。

▼社會福利署及醫院管理局轄下醫務社會服務單位▼

