鋼琴教師涉非禮兩女童 7歲女事主稱學琴被摸胸 害怕至起晒雞皮
撰文：李慧娜
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鋼琴教師涉在教育中心教琴時，非禮兩名年僅7歲及9歲女童，案件今(5日)在九龍城法院開審。控方在庭上播放案發時7歲女事主的錄影口供，她稱當日往學琴時，初時以為老師為她整理衣服，怎料老師後來伸手入她的上衣，並摸她的胸，她害怕得「打冷震」及「起晒雞皮」。
男被告梁湛恩（33歲，鋼琴老師），否認3項非禮罪，指他於2021年7月19日至8月23日，在旺角某教育中心非禮當時7歲的女童X，及兩度非禮當時9歲的女童Y。
初時以為在整理衣服
控方在庭上播放女童X與警方的錄影會面，她稱有一次學琴時，「梁老師」突然走到她後方，起初她以為梁幫她整理衣服，豈料梁卻伸手入她的上衣內，並摸她的胸部。
X稱被摸後感到害怕，並「打冷震」及「起晒雞皮」，她下課後將事件告知母親，母親即與她返回中心向校務處投訴。
首次學琴已被撩起裙子
X亦憶述，首次上課時，曾被「梁老師」撩起裙子，但她無法確定梁是故意或只是不小心，她告知母親後，母親認為或只是意外，事件便不了了之。
案件編號：KCCC2490/2021
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