共用數碼平台推動建造業智能化發展　改善工作環境以留住人才

新科技的運用有助吸引年輕一族加入建造業，這種技術發展不但在工程設計或規劃上帶來方便，工地環境亦可大大改善。在智能化帶動下，預製組件使用越趨普遍，加上建屋物料亦逐漸加入不同金屬取代石屎等，令地盤工作環境可以大為改善，擺脫過去外間認為地盤總是被沙石和塵埃等污染充斥的印象。而透過構建綜合數碼共用平台，令智能化工程項目管理更得心應手，有著無盡應用可能，令本港工程界在人手待增下仍能發揮高效率，以支撐提速、提量、提質、提效的建設目標。

撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



筆者上文曾提及，智能科技的運用令工程設計和規劃等可以帶給年輕人「玩電玩遊戲」的快感，其實科技帶來的好處不只在前期工程上，工地環境亦可靠引入新科技帶來生氣。以往因為大部分工程工序，如燒焊、扎鐵和石屎灌漿等程序均需在地盤進行，令地盤沙塵滾滾，溫度甚高，不少扎鐵工人需在攝氏40度高溫下長年工作，加上樓面環境潮濕又翳焗，一般人難以忍受，令部分有意從事建造業，甚至加入工程師行列等年輕人卻步。

雖然近年工地環境有所改善，如增設有冷氣或遮陰的休息空間，增加休息時間等，亦有地盤組建全冷氣辨事處，但人手流失量仍持續上升。近年政府規定所有預算達3,000萬元以上的主要基本工程項目，設計和建造必須採用建築信息模擬技術（BIM），令公私營工程的新科技投入大增，經電腦精確計算下，建屋或興建醫院等建築物時使用預製組件的機會更大；加上在工程管理上，建築師、各專業工程師、工料測量師及承建商等不同持分者，經綜合數碼共用平台實時和無間繼地發放準確而複雜的建造訊息，提升工程管理效率，大大減少工程延誤及出錯的機會；更重要的功能是當持續監控項目時，可促進管理層及時做出投資組合方面的決策。

舉例說，如北大嶼山醫院感染控制中心工程不少部分便是利用了「組裝合成」建築法（MiC）興建而成，工程承建商先在室內廠房以類似倒模的方式興建如同「盒子」的病房或樓層，再將整個「盒子」運往工地及進行装嵌，免卻部分原本需在工地進行的燒焊或泥水程序，令整體施工環境可改善。

另外，醫院內複雜設施涉及大量先進屋宇機電裝備的運用，工程公司同樣可以透過「機電裝備合成法」（MiMEP）在廠房將部分機電設施和泵房等以模組方式分件安裝，才運送到工地完成最後組裝。事實上香港有約七十多個大小工程，包括醫院、污水處理廠及臨時房屋等項目已經或正在運用此建築法進行，最近更見建造業議會(CIC)點出應以「Mi Infinity」作為未來發展方向，筆者譯之為「組裝合成無止境」 。

近年不少創新的建築物不再單靠水泥石屎作為單一建築材料，如部分組合屋、臨時房屋或臨時醫院等，都運用不同金屬作為建築素材，如鋼鐵或鋁合金等，有助減少工地產生塵埃等污染的機會。現時運用此類物料的建築物越趨普遍，若日後能廣泛使用，相信有助降低此類物料成本，而經高度數碼化建造設計及綜合工程管理等，可改善行業工作條件及環境，不但有助挽留人才，更可吸引更多人投身建造業行列，攜手為建造行業打開新篇章，對加強建設香港有莫大裨益。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

