富衛前保險經紀涉訛稱兩客戶投保　呃佣金逾25萬元遭廉署起訴

廉政公署今（30日）落案起訴一名前富衛保險代理，控告他涉嫌藉訛稱兩名客戶投保，詐騙該保險公司佣金及獎金共逾25萬元。被告已獲廉署准予保釋，以待本周四（1日）在東區裁判法院答辯。



李家堯，36歲，富衛人壽保險（百慕達）有限公司（富衛）前保險代理，被控兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。被告已獲廉署准予保釋，以待本周四（1日）在東區裁判法院答辯。

被告於案發時是富衛的保險代理。他若售出保險產品，便可獲發首年佣金。如他達到銷售目標，亦可獲發各類獎金。兩項控罪指被告涉嫌於2019年7月至8月期間，向富衛虛假地表示，兩名客戶申請投保兩份保單及已繳付相關首年保費，並意圖詐騙而誘使富衛承保和簽發該兩份保單。

廉署調查發現，富衛就該兩份保單向被告發放兩筆首年佣金共約158,000元。由於被告達到銷售目標，亦獲富衛發放一筆約97,000元的年終獎金。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴被告。富衛在廉署調查案件期間提供全面協助。