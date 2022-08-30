海洋公園保育基金任命甘比作保育特使　以身作則教育珍惜地球資源

香港海洋公園保育基金和劉鑾雄慈善基金透過「自然保育小先鋒」計劃，資助300名小四至小六學生參加各種保育活動，向下一代宣揚保育理念及環保訊息。保育基金今（30日）委任劉鑾雄慈善基金董事陳凱韻（甘比）為保育特使，她稱要以身作則推動保育和環保工作，關注保育議題及氣候變化問題。



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「自然保育小先峰」受劉鑾雄慈善基金資助，由2021年起推行為期5年的保育計劃，致力於向公眾傳播環境保育訊息，每年資助300名小學生參與包括生態保育講座、探訪海洋公園動物大使等的活動，將環保理念和保育訊息教育給下一代。

陳凱韻致辭時說，要以身作則推動保育及環保工作，多方面關注環境議題並透過計劃教育下一代珍惜地球資源，減少污染以改善氣候變化問題。她透過拍攝企鵝的宣傳短片，喚醒大眾關注瀕臨絕種生物，推動保育的教育工作。

陳凱韻：每人為環境出一分力 慢慢就能成事

陳亦指一個人的力量未必足夠，但透過計劃將保育訊息推廣出去，讓大眾意識到環保的重要性，從日常生活做起，每人為環境出一分力，集結各界的力量，慢慢就能成事。她期望大眾及早了解氣候變化危機，節約如電力等的能源使用，亦鼓勵大眾使用低耗電的家電。

保育基金今成立保育小先峰校友會，持續將「自然保育小先鋒」的理念和目標教育至更多的下一代。香港海洋公園保育基金主席陳晴希望計劃能推廣至更多學生，從小培養對保育和環境的熱愛，基金會亦會繼續向學校和社會宣揚生態保育的資訊。