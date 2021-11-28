海洋公園保育基金接力賽籌逾120萬　助保育本地及亞洲野生生態

香港海洋公園保育基金今日（28日）在香港海洋公園及海洋公園水上樂園，以「同心接力、保衛海洋」為主題舉辦「慈善接力挑戰2021」，共籌得善款超過120萬元，將用作支持保育基金在本地及亞洲的野生生態保育及教育項目。



「慈善接力挑戰2021」分爲350米游泳、10公里單車以及3公里山跑，旨在向大眾推廣氣候變化、塑膠污染等環境挑戰議題，更了解生態面臨的危機。海洋公園主席劉鳴煒、海洋保育大使郭晶晶、游泳運動員江忞懿、田徑運動員陳仲泓、滑浪風帆運動員陳晞文等都有參與挑戰賽。

郭晶晶分享指，建立環保習慣並非一朝一夕，故會時刻注意自己日常生活有否造成污染及浪費，提醒自己需要改善地方，可以實踐後就能慢慢轉變成持之以恆的習慣。她深信教育下一代十分重要，會以身作則在日常生活中減少使用塑膠，教導子女明白愛護環境的重要性。