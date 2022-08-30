騰訊「99公益日」9月上旬舉行　用WeChat Pay捐款予10機構

騰訊將於9月1日至10日舉行「99公益日」，聯同香港多家非牟利機構，發動香港市民線上線下一起做好事，騰訊基金會聯同WeChat Pay HK設立的香港線上公益捐贈平台，合作及受惠機構將拓展到十家慈善機構，用戶可透過WeChat Pay HK在平台上對慈善機構發起的項目進行捐贈，騰訊基金會將以1:1進行配捐，總配捐上限為200萬港元。



勞福局長孫玉菡：疫情影響了一些慈善團體運作

基金會今日（30日）舉行「99公益日」香港發佈會暨啟動禮，主禮嘉賓勞工及福利局局長孫玉菡致辭時表示，市民一向樂善好施，本港有近一萬個慈善團體，過去幾年疫情影響了一些慈善團體的運作，不少慈善團體也開始通過互聯網積極拓展籌款管道。他指騰訊基金會在今年初香港疫情嚴峻，通過戰疫基金捐款5,000萬港元支持及資助公益夥伴疫後社區恢復，與香港的公益夥伴建立了更深的關係和連接。

基金會秘書長葛燄表示，從2015年起便聯合多方在內地舉行99公益日，通過科技和平台連接慈善組織、公眾、政府、企業和媒體等，一起建設人人公益及透明公益生態，宣導理性公益文化。騰訊集團公共事務副總裁、騰訊基金會行政總監李子樹先生表示，經過兩年嘗試和香港戰疫支援後，99公益日今年與更多公益夥伴及機構展開深度合作，並結合香港情況開拓線上和線下結合的互聯網公益模式，攜手推動香港慈善事業發展，用科技驅動公益模式創新。

線上項目方面，基金會聯動WeChat Pay HK設立的香港線上公益捐贈平台，合作及受惠機構將拓展到十家慈善機構，包括惜食堂、香港單親協會、奧比斯香港、樂施會、保良局、香港公益金、鄰舍輔導會、東華三院、聯合國兒童基金香港委員會、香港救助兒童會。9月1日至10日期間，用戶可透過WeChat Pay HK在「慈善」平台上對慈善機構發起的項目進行捐贈，騰訊基金會將以1:1進行配捐，總配捐上限為200萬港元。

同時WeChat Pay HK與騰訊基金會早前發起的「日行一善」活動亦將在99公益日期間升級，用戶每日完成一筆消費可獲得2個公益印花，捐贈予受助慈善機構，每日捐贈上限為30,000個。騰訊基金會將以每一個公益印花等於1元換算為等額善款，向受惠機構捐贈相應資金，捐款總額上限為300萬港元。

線下項目方面，騰訊基金會攜手保良局，以「與小紅花一起做好事」為主題舉辦藝術活動，保良局旗下25家小學約6,000名學生將進行小紅花藝術創作，將歡樂及希望送給學生，讓保良局屬校基層學生有機會參與由騰訊基金會資助的各式各樣課外活動，助他們步向夢想。基金會10月28日更將與香港公益金合作「公益金便服日」聯名活動。