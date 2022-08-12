騰訊雲呈獻|港首間網上保險以雲技術突破界限 Blue最快10分鐘理賠

新冠肺炎自2020年於全球爆發至今，嚴重打擊各行各業。不過有危自有機，隨著科技的進步，企業在策略部署方面更趨數碼化，而保險業更是當中的佼佼者，有業界更積極透過數碼轉型，利用雲技術的穩定性、靈活性等優點，設計更碎片化的保險產品，貼合客戶所需，提升大眾對於保險的普及性及接受性。



疫情改變了大眾的消費模式，在社交距離措施下雖然減少了外出的機會，但購物意欲卻沒有降低，轉移至線上消費。網上人壽保險公司Blue（微藍）行政總裁兼執行董事孔德秋（Charles）表示，隨著疫情在本港社區蔓延，令公眾對於個人及家人的健康意識提升，並且重新審視個人健康及醫療保障產品。疫情同時令市民擔心未知的經濟壓力，期望於市場尋找更多具靈活性及高息的儲蓄產品。

業界喜迎線上模式 最快10分鐘完成理賠

過往保險業界一直依賴從業員主動銷售的方式，也隨著科技的進步迎來翻天覆地的轉變，Blue亦於這個環境下成立，成為香港首間網上人壽保險公司。Charles指，客戶從投保至索償的過程，全都可於網上進行，在香港不受地域及時間的限制，最快5分鐘完成投保，理賠最快可於10分鐘收到賠償，便捷之餘更顛覆了業界以往的營商模式。Blue更計劃於下半年推出手機應用程式，讓客戶一機在手，便可管理保單及接收最新產品資訊，用戶更可透過參加手機中的小任務，提升客戶體驗，有助吸納潛在客戶及與現有客戶保持密切聯繫。

雲技術大數據即時分析 掌握客戶需要

騰訊雲港澳業務總監蔡毅海先生（圖右）。

Blue於2018年發展至今，已成為一間具規模的企業，企業的成功亦有賴騰訊的雲技術和大數據分析，「Blue是首間保險公司採用騰訊雲的核心技術，其擴展性、穩定性和靈活性不單有助企業加快產品研發，產品上市時間亦進一步縮短，Charles說：「如果沒有騰訊雲的技術，我們或需花更多時間去建設傳統數據庫，亦不可能有足夠人手作即時分析。但透過雲服務，公司可迅速了解客戶需要及掌握有關數據，推出更多創新及能滿足客戶保險需要的產品，而藥劑保險就是其中一個成功例子。」騰訊雲港澳業務總監蔡毅海補充，騰訊雲擁有為不同金融機構打造雲端服務的經驗，其系統的安全標準亦特別因應金融業及金融監管機構而提升，包括提供嚴格的網絡安全及數據保護措施等，並能迅速進行數碼化更新，使Blue可以安心使用騰訊雲的服務。

光學字符人臉識別技術 助即時篩查核保程序

作為客戶，除了可以受益於人工智能的深度學習技術，使整個理賠過程更自動化之外，亦可透過保險平台的人臉識別技術、光學字符辨識技術，進行智能投保，即時作交易篩查、核保等，有效簡化及縮短客戶網上投保過程及時間，加上雲技術的加密保安技術，令客戶在線上處理保單時亦更有保障。

人壽危疾意外保障3合1 保費每天低至數元

同時，數據的收集及分析亦有助企業更了解客戶的需要，從而設計出具創新的產品及保險方案。例如近期推出的3合1保障，包括人壽、危疾及意外保障，以每天低至數元港幣，就可以有三重保障，就是通過大數據分析客戶的需要所得的成果。此外，疫情下市民對於健康的意識提升，購買防疫物資亦令個人經濟壓力增加，故Blue因而推出藥劑保險，協助客戶減低相關的醫療負擔。

碎片化投資降低成本 保險方案更靈活

就算再好的保險產品，亦不可能滿足所有客戶的要求，因此碎片化保險產品成為業界未來發展的方向之一。Charles認為，數碼保險除了貼合客戶需要，對企業亦帶來好處。數碼轉型後，企業可透過雲計算，減省人手及建設系統的時間，提升營運效率，令企業有更大空間拓展創新及具靈活的保險方案，保費亦有下調的空間。

對於未來業界的發展，Charles抱樂觀的態度，「隨著科技的進步，數碼轉型相信是必然的結果，而且客戶亦會尋求更靈活彈性的個人化保險產品。」他預計未來5年，業界的數碼轉型依然強勁，更靈活和個人化的產品及服務讓客戶有更大自主性選擇產品，引領業界邁向全新方向。