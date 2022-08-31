啟德體育園｜主場館延遲啟用　體育專員楊德強稱不影響全運會籌備

「設計二十五載」展覽今日（31日）起一連四日在會展舉行，展品涵概多個公共項目，包括粵港澳三地承辦、2025年全運會重要場館之一的啟德體育園。體育專員楊德強出席開幕禮後指，啟德體育園三個主要場館均會在2025年全運會前落成，相信不影響全運會籌備，並稱肯定會有項目賽場設於啟德體育園。



啟德體育園展出的最新模型。（廖雁雄攝）

肯定有全運會賽事在啟德體育園進行 暫未知項目

楊德強今早出席開幕禮後指，啟德體育園工程雖有延遲，但如早前公布，公眾運動場如期在2023年年底落成，主場館及室內體育館會在2024年落成並啟用，相信不影響全運會籌備，並稱肯定有全運會賽事在啟德體育園進行，但暫未知道是涉及的項目。

楊續指，相信啟德體育園落成後，香港可舉辦更多國際性大型賽事，同時有更多場地供本地運動員練習，有助推動本地產業發展。

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復辦香港國際七人欖球賽 海外運動員會以氣泡形式隔離

楊又提到，一直與香港欖球總會討論七人欖球賽復辦的事，對方已有方案，包括海外運動員來港，以氣泡形式隔離，即一直住在檢疫酒店，並以特定交通前往練習。而維港泳及國際龍舟賽的安排，楊表示要再與相關單位討論。

被問及田總因政府收緊參與人數而取消天水圍10公里賽事，做法似乎有別於七人欖球賽，楊回應指，兩個活動性質不同，前者參與人數較多，而七人欖球賽的運動員要以氣泡隔離。

造價達319億元的啟德體育園屬2025年全運會重要場館之一，其最新模型已展示於會展舉行的「設計二十五載」展覽。

啟德體育園主場館反映不同顏色光線 顯「東方之珠」之美

據項目團隊介紹，啟德體育園佔地28公頃，其中主場館可容納5萬人，其外牆以逾萬個三角形拼砌而成，所用物料會因應光線，映射出不同顏色，對應香港「東方之珠」的美譽。室內體育館可容納1萬人，而公眾運動場預設坐5000人，可按需要增加座位。

體育園主場館場內有700萬呎地方用作餐飲及零售，另有多用途活動區可舉辦活動。交通連接方面，主場館西面有一道天橋，沿天橋前往宋皇臺站約7分鐘，而體育園近北面的出口則可前往啟德站，路程約5分鐘。

「設計二十五載」展覽詳情

．展期：8月31日至9月3日

．開放時間：早上11時至下午7時（9月3日提早一小時完結）

．地點：香港會議展覽中心新翼展廳1 AB

