海景啟德社區隔離設施今啟用　接收60名患者　6500確診者住竹篙灣

本港新冠肺炎疫情持續，確診個案突破6,000宗，屢創反彈後單日新高。保安局今日（19日）指，一直運作的竹篙灣社區隔離設施的入住率已近80%，現時有逾6,500人入住。因此政府今日正式啟用已準備就緒的啟德社區隔離設施，以提供更多單位，配合抗疫需要。



當局又指，截至下午6時，啟德社區隔離設施已接收約60位症狀輕微或無病徵的新冠肺炎確診者。



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保安局表示，啟德社區隔離設施共提供逾2,700個單位，包括一些由兩個或三個單位相連而成、供多人家庭使用的大單位，亦有供傷健人士入住的暢通易達單位。當局指竹篙灣社區隔離設施和啟德社區隔離設施都是由保安局抗疫特遣隊管理，特遣隊成員來自保安局、民眾安全服務隊、退休紀律部隊人員和按非公務員合約條款聘用的內務管理助理。

當局又表示，為加強對入住人士的服務，該兩個社區隔離設施已實施小區管理，務求迅速提供如派送物資及接聽熱線電話查詢等服務，並由專屬區域人員負責關愛熱線和探訪。另外，除竹篙灣社區隔離設施和啟德社區隔離設施外，保安局抗疫特遣隊亦管理兩間社區隔離酒店，保安局會因應設施的使用情況，不時檢視有關管理事宜，包括增聘人手及加強物資安排，為使用者提供適切的支援。

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