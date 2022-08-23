啟德體育園輸入外勞僅獲批300人　次階段申請數視乎本地招聘結果

粵港澳三地承辦2025年全國運動會，香港正在興建的啟德體育園屬全運會重要場館之一，原定2023年下半年峻工，惟部份工程受疫情影響，主場館及室內體育館落成日期延遲。



疫情亦令啟德體育園招聘本地工人困難，園方因而提出輸入外勞申請。勞工處最新回覆《香港01》稱，已批出啟德體育園的輸入外勞申請，涉及約300名勞工，較最初申請逾400名少約百人。據悉，因勞工界反對申請，當局遂刪減或下調部份工種的外勞名額，約100名工人將在本地招聘。



啟德體育園項目團隊其後補充，指首階段獲勞工處批准輸入300名勞工，而次階段的輸入勞工申請數字，將視乎上月透過勞工處協助舉辦的本地熟練技術工人招聘會的審議結果才作最終決定。



▼啟德體育園▼



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最終輸入人數僅申請約7成 涉空調製冷、消防電氣及機械

據勞工處及啟德體育園項目團隊回覆，啟德體育園的工程已獲批准輸入300名外勞，涉及不同的機電專門工種，包括空調製冷設備技工（送風系統）、空調製冷設備技工（水系統）、消防電氣裝配工及消防機械裝配工。

減約百名外勞名額 回應勞工界反對聲音

啟德體育園獲批的外勞人數較最初申請的逾400名減少約百人，據悉與勞工界反對有關，當局終刪去原擬輸入的水喉工名額，而消防電氣、機械及空調工人的名額均有下調，令最後批出的名額減至300名勞工，餘下約100名工人將在本地招聘。有勞工界人士稱，當局雖有回應反對聲音，但情況仍然不理想。

啟德體育園主場館上蓋的第一段大型預製構件。（政府新聞網圖片）

7月曾辦四場招聘會 僅19人面試

就啟德體育園的本地招聘，勞工處在回覆中指，在7月曾就啟德體育園工程舉辦4場專題招聘會，共19名求職人士參與面試，正核實招聘結果。

啟德體育園：繼續本地招聘 本地工人優先

啟德體育園項目團隊也提到，7月再次透過勞工處於建造業招聘中心舉行四場招聘會，但由於審視和篩選過程需時，暫未能提供招聘會的獲聘人數數字。該團隊強調，會繼續於本地進行招聘，並以聘用本地工人為優先考慮。

啟德體育園：本地熟練技術工人招聘會成效未達預期目標

啟德體育園項目團隊其後補充，一直以聘用本地工人為優先原則，今年年初聯同勞工處舉辦本地熟練技術工人招聘會，惟成效未達到預期目標，因此向勞工處申請輸入勞工。經勞工處審批後，首階段獲批准輸入300名勞工。而次階段的輸入勞工申請數字，將視乎上月透過勞工處協助舉辦的本地熟練技術工人招聘會的審議結果才作最終決定。

啟德體育園造價319億元，預計於2023年峻工。（資料圖片／政府新聞網圖片）

去年11月已申請輸入外勞 至獲批拉鋸逾半年

去年11月，已有消息指啟德體育園有意向勞工處申請輸入500至600名外勞，涉及消防、水喉、機電、冷氣等工種。當時勞工處曾回應確認，啟德體育園工程承建商已提交輸入外勞申請，涉及與機電相關的工種，但勞工人數有待確定。至今年6月，再有消息指啟德體育園向勞工處申請輸入逾400名外勞，至今確定獲批輸入300名外勞。

當局曾稱工程延誤因疫情 不涉違約賠償

造價達319億元的啟德體育園屬全運會重要場館之一，原定在2023年下半年峻工，惟部分工程受疫情影響，只有公眾運動場能如期於明年底落成，主場館及室內體育館分別預計要到2024年下半年底及年中才能啟用。

啟德體育園於2019年動土時，政府曾表示若有工程有延誤，承建商每天須繳付430萬元違約賠償金。但當局曾表示，建造工程是受疫情引伸的連鎖效應延誤，屬合約雙方皆未能預見的情況，並非承建商本身責任，因此不涉及違約賠償事宜。