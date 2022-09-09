研究揭肥胖型糖尿病人血糖不穩患癌風險高50%　1種藥物降癌症風險

糖尿病是香港十大常見致命疾病之一，廣泛受到市民注意。香港中文大學早前使用大數據進行研究，並獲得兩項重要發現，包括發現血糖水平不穩的肥胖型糖尿病患者，患上癌症的機會會增加50%，及服用一類降血壓藥物糖尿病患者，可以減少患上癌症的機會達50%。中大的研究結果已經刊登於2本醫學期刊，包括《The Lancet Regional Health – Western Pacific》及《EBioMedicine》。



中大醫學院利用大數據研究糖尿病患者的患癌風險，首次獲得兩項重要發現。研究團隊成員包括（右起）中大醫學院內科及藥物治療學講座教授兼香港糖尿病及肥胖症研究所主任陳重娥教授、內科及藥物治療學系研究助理教授楊愛民博士及助理教授周怡君醫生。（香港中文大學提供）

中大表示，現時香港每8名成年人就有1人是糖尿病患者，其中年輕患者更加有上升趨勢。除此之外，糖尿病及肥胖症亦會增加患上多種危疾的患病風險，例如心臟病、中風、腎衰竭和癌症。中大指出，由於近年糖尿病患者死於中風和心臟病的比例下跌，而且人口不斷老化，令癌症成為糖尿病患者的主要死因之一，大約每4名糖尿病患者就有1名死於癌症。

中大醫學院內科及藥物治療學講座教授兼香港糖尿病及肥胖症研究所主任陳重娥教授指出，糖尿病患者的病情如果控制不佳，再加上患有肥胖症，就會令身體出現異常，例如出現低度炎症，促使癌症發生。陳教授表示，糖尿病患者的患癌風險會比非糖尿病患者高約 1.3至3倍，其中以肝癌、結直腸癌、胰臟癌、乳腺癌和子宮體癌較為明顯。

中大醫學院糖尿病研究團隊使用香港糖尿病登記冊的資料，其中包括威爾斯親王醫院隨訪的3萬名患者（1995-2019）和香港糖尿病數據庫（2000-2019年）400萬名曾在公立醫院或診所測量過血糖人士的實際血糖數據，以研究香港華人糖尿病及其併發症的新趨勢。

血糖水平不穩的肥胖型糖尿病患者患癌風險高50%

研究團隊透過「糖化血紅蛋白（HbA1c）」，即體內被葡萄糖覆蓋的紅細胞的百分比指數，量度糖尿病患者的血糖控制變動水平。團隊分析約1.5萬名於1995年至2019年間隨訪的50歲糖尿病患者數據後發現，血糖水平較不穩定的肥胖糖尿病患者，比起血糖水平較穩定的非肥胖患者，患上任何癌症的風險會高出50%，其中乳腺癌及肝癌更會分別高出2.4倍及2.6倍，同時他們因為癌症、血管及其他原因，例如感染及腎臟疾病的死亡風險也會高約35至45%。

使用降血壓藥物RASi的糖尿病患者患癌風險較低

另一項分析由中大醫學院內科及藥物治療學系研究助理教授楊愛民負責領導，團隊研究了超過25萬名2型糖尿病患者，在隨訪的6.3年期間，有5.9% 的患者患上癌症，發現接受RASi類降血壓藥物治療的病人比起非使用者，患上任何類型癌症的風險會低23%、癌症相關的死亡風險更會降低50%。研究又指出，使用該藥物的患者比起非使用者，每年每1000個病例計算，會減少2.6宗癌症病例及6.3宗因癌症而死亡的病例。

該研究的高級作者、中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授周怡君醫生解釋，高血糖、低度炎症和脂肪細胞分泌物，都會激活血管緊張素 II（Ang II），繼而增高血壓及刺激細胞生長。RASi 類降血壓藥物可以降低糖尿病患者患上心臟病、中風和腎衰竭的風險，但只有一半病人曾經接受該種藥物治療。團隊認為，研究證實能夠減少Ang II對癌症生長的有害影響，降低癌症風險。

研究總結管治糖尿病的重要性

團隊表示，糖尿病人應該定期監察自己的身體狀況，避免血糖水平波動及肥胖，並及早使用器官保護藥物，例如上述提到的RASi，以降低包括癌症在內的致命風險。團隊強調，這些事項這年輕、面臨長期病程的糖尿病患者更為重要。