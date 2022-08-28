睡眠｜夜班工作對身體傷害大！研究：持續5年增癌症心血管病風險

全球約20%的工作人口需要進行輪班與夜班生活，包括醫療人員、保安、服務業，平均睡眠品質和生理時鐘調節能力都比一般人低，而在長達5年的輪班工作中，癌症和心血管疾病的疾病風險不斷增加，嚴重影響健康狀況。



流行病學研究和國際衛生機構報告顯示，輪班或夜班工作的民眾，易有睡眠障礙、日常嗜睡、工作事故、代謝症候群、肥胖症、第2型糖尿病、血脂異常、冠狀動脈疾病、高血壓和癌症風險。

輪夜班久了就習慣？（按圖了解👇👇👇）

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輪夜班久了就習慣？錯了！

多人認為輪班與夜班「只要適應了，就沒問題！」完全大錯特錯。英國華威大學與巴黎薩克雷大學、法國國家健康與醫學研究院、巴黎公共醫院研究中，特別為多名醫療人員配備穿戴技術，不分晝夜監測身體活動和體溫，結果很意外。

其中一組研究比較63名夜班人員，每週工作三次以上夜班，每週工作需滿10小時，另一組研究則是挑選77名白班人員輪流上「下午班」。兩組人馬發現持續夜班及輪班工作持續達五年，身體狀況仍然不會適應或有所改善。

陷入恐怖夢境5大原因（按圖👇👇👇）

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睡眠品質較一般人砍半

英國華威大學統計學家針對受試者進行「睡眠中斷」和「核心體溫節律變化」分析，夜班工人的睡眠規律和睡眠質量不到白班同事的一半，且有48%的夜班工人出現生理時鐘紊亂，另外從事夜間工作的時間愈長，晝夜節律紊亂就愈嚴重。

Julia Brettschneider博士表示，「很多人習慣做夜班工作，白天就會好好補眠，但是針對睡眠量進行補償，卻絲毫無助於改善睡眠品質。」更進一步與心血管疾病、癌症等健康風險成威脅。

研究團隊更提醒，對於醫護人員等職業需要改善輪班時間表方式，來降低對健康傷害，該研究也登上柳葉刀集團期刊eBioMedicine中，並對輪班人員睡眠和晝夜節律特徵做出最詳細分析，有助於察覺健康徵兆對特定疾病的關聯。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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