家庭入息中位數跌至$27100　多行收入減　男性每周工時反增2小時

統計處今日（31日）出版今年第二季《綜合住戶統計調查按季統計報告》，報告最新數字顯示，撇除外傭，今年第二季家庭住戶每月入息中位數為27,100元，較今年第一季的28,300元減少1,200元。雖然每月就業收入中位數則維持在20,000元，但多個行業的每月就業收入均有所減少，包括進出口貿易及批發、及金融、保險、地產、專業及商用服務業。



▼多個行業最新每月就業收入中位數下跌▼



第二季家庭每月入息中位數較上季少$1200 按年升$100

據統計處出版今年第二季《綜合住戶統計調查按季統計報告》，今年第二季就業人數為325.2萬，較上季329.5萬減少逾4萬。撇除外傭，最新家庭住戶每月入息中位數為27,100元，較今年第一季的28,300元減少1,200元，但與去年同期的27,000元相比，則略升100元。

進出口貿易及批發業跌明顯 每月收入中位數減$2000

至於每月就業收入中位數，最新數字與上季無異，維持在20,000元。不過，若以行業分析，有多個行業的每月就業收入有所減少。進出口貿易及批發的每月就業收入中位數，較上季減少2,000元至20,000元；金融、保險、地產、專業及 商用服務則由上季的21,800元減少1,300元至20,500元。零售、住宿及膳食服務最新的每月就業收入中位數，則較上季略為減少300元至14,500元。

▼統計處今年第二季《綜合住戶統計調查按季統計報告》▼



男性月入中位數跌 工時中位數較女性多2小時

若按性別分析，撇除外傭後，男性的最新每月就業收入中位數為20,700元，較上季的21,000元略跌300元；女性的每月就業收入中位數則與上季相同，維持在18,000元。而統計前 7天內工作時數中位數，整體為40小時（撇除外傭），若以男女分析，男性較女性的工時中位數多2小時，而男士工作時數中位數亦較今年第一季加2小時至42小時。

零售、住宿及膳食服務業工時中位數最長

按主要工作所屬行業分析，7日工時中位數最長的行業為零售、住宿及膳食服務業，達45小時，也較上季的42小時增加3小時。其次是公共行政、社會及個人服務業，7日工時中位數與上季同樣維持在44小時。