中西區住戶入息中位數達4.2萬全港之冠　灣仔最多住戶有大學學位

政府統計處發表2021年各區的人口及住戶統計資料，顯示去年18區中，中西區去年全港住戶每月入息中位數最高，達42,000元。深水埗則是入息中位數最低的分區，住戶每月入息中位數僅22,000元。

另外，數據亦顯示灣仔區住戶的學歷是最高，有44.9%住戶有大學學位程度，遠高於全港平均的27.2%，而葵青區有學位程度住戶比例則最少，僅得17.1%。



▼十八區住戶每月入息中位數▼



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僅兩區住戶每月入息中位數高過4萬元

相關統計報告書按區議會分區劃分，包括人口和社會經濟特徵的各項統計資料，如人口年齡、性別和婚姻狀況，並按去年進行的「綜合住戶統計調查」結果編製。

根據統計處數字，去年本港人口共有7,413,100人，所有住戶每月入息中位數則為27,500元，較2020年的27,000元略增500元。在十八區中，僅兩個區的住戶每月入息中位數突破四萬元，分別是中西區及灣仔區。

中西區的住戶每月入息中位數為42,000元，較去年的40,900萬多逾千元，成為全港之冠。第二位則是灣仔區，住戶每月入息中位數為40,400元，雖然較2020年的中位數40,000元增加400元，但與中西區的中位數差距則由2020年的900元增至1600元。

深水埗每月入息中位數、自置居所住戶全港最低

而住戶每月入息中位數最低的是深水埗，每月僅22,000元，不但較2020年區內中位數23,000元下跌一千元，更與收入最高的中西區相差兩萬元；而觀塘區的住戶每月入息中位數增至22,200元，稍稍高於深水埗。

而深水埗在自置居所住戶數目上亦是全港最低，僅有40.6%的該區人口居住於自置物業；相較自置居所住戶最多、達65.5%的西貢區，觀塘與西貢自置居所的住戶相差兩成半。

灣仔區高學歷人口領先十八區

數據亦有顯示學歷方面的資料，當中灣仔區達學位課程教育程度人口是繼續領先十八區，達44.9%，較第二名的中西區44.6%高0.3%。而葵青區比例只有17.1%，為全港最低，其次是觀塘區及黃大仙區，比例只有17.2%，均僅僅略高於葵青區。

黃大仙區年齡中位數區高 達49歲

在年齡方面，去年本港的年齡中位數為45歲，較2020年增加一歲。當中最年長的分區是黃大仙區，中位數達49歲，較2020年的46歲增加3歲；其次是東區，中位數為48歲。最年輕的則分區為離島區，中位數為42歲，較全港中位數年輕3歲。

▼2021年各區的人口及住戶統計部份資料▼



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中西區勞動人口參與率最高

若撇除外傭人口，去年本港的平均勞動人口參與率為57.2%，較2020年的57.4%下跌0.2%。在十八區中，最高勞動人口參與率的是中西區，由2020年的59.7%增至61.1%，即1000人當中就有611人是屬於勞動人口。第二高勞動人口參與率的西貢及離島，兩區的勞動人口參與率均達59.8%。

去年本港的平均勞動人口參與率較2020年下跌。

中西區男女比例最失衡

同時，去年的已婚人口達381萬人，較2020年的382萬減少約1.7萬人，佔全港人口58.5%；而從未結婚的人口則達189萬人，較2020年減少了5,700人，佔全港29.1%。十八區當中以中西區的「從未結婚人口」所佔比例最高，佔該區的32.7%。

香港人口結構逐漸改變，現時女多男少已成常態。 （資料圖片）

在性別比率方面，灣仔區男女比例最為失衡。在不包括外籍家庭傭工情況下，灣仔區性別比率為828，即區內每千名女性人口，相對有828名男性人口；其次是性別比率為855的中西區。而性別比率最平衡的為元朗區，每千名女性人口有947名男性人口。

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