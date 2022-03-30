在職家庭津貼｜四人戶部份入息限額升$100 所有類別資產限額放寬
撰文：江麗盈
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政府今日（30日）公布調整在職家庭津貼（職津）入息限額及資產限額，除四人住戶申請，其他住戶類別申請的入息限額會單次凍結，而所有住戶類別的資產限額則均獲放寬。有關調整由4月1日起生效，適用至明年3月。
四人住戶入息限額獲稍微放寬，但全額津貼入息限額維持在22,400元不變，四分三額及半額津貼入息限額則分別放寬至26,900元及31,400元，均與舊的入息限額相差100元。
按機制須收緊最終大部份單次凍結 政府：疫下低收入住戶面對經濟壓力
當局指，職津計劃的入息限額與從事經濟活動的家庭住戶每月入息中位數掛鈎，按原有機制，大部份住戶類別的入息限額均須收緊。但疫情下低收入住戶面對的經濟壓力，當局諮詢立法會，決定單次凍結除四人住戶外所有住戶類別的職津入息限額。
四人戶四分三額及半額津貼入息限額放寬至$26,900及$31,400
至於四人住戶申請，全額津貼入息限額維持在22,400元不變，而3/4額及半額津貼入息限額則分別稍為放寬至26,900元及31,400元，均與舊的入息限額相差100元。
▼職津調整後的入息限額及資產限額▼
資產限額全獲放寬 二人家庭升至$369,000
而資產限額方面，所有住戶類別的限額均獲放寬。當中，一人家庭的資產限額由266,000元放寬至273,000元、二人家庭的資產限額由360,000元放寬至369,000元。
▼疫情下的市況▼
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