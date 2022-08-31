測量員乘巴士兩非禮短裙女　手放大腿用手背觸碰女方肌膚　囚21日

測量員涉嫌在4天內於同一路線的巴士上，2度非禮同一名女乘客，當時女方穿著短裙，男方則穿著短補，測量員疑用手放在其大腿時，用手背觸碰女方的腿部，女子第二次被非禮揭破事件，並稱數天前已曾被非禮，測量員則稱壓力大失控。他今(30日)在西九龍法院承認兩項非禮罪，被判入獄21日。



被告林楚健(24歲，測量員)，承認2項非禮罪，指他於2022年8月26及29日，在58M巴士上，駛經荃灣眾安街及荃景圍近天橋時，非禮女子X。

被告林楚健在西九龍法院承認2項非禮罪，被判監21日。(資料圖片)

兩人分別穿短裙及短褲

案情指，被告與女事主X並不相識，26日早上7時許，X與被告乘坐同一輛58M巴士，被告坐在X的右手邊。巴士駛至眾安街時，穿著短裙的X感覺她的右大腿碰到穿短褲的被告的左大腿，她便移開一點，但被告再移近她，被告並將左手放在左大腿外側，並用左手背觸碰X的右大腿，歷時約10分鐘，X感到驚慌離開。

第二次被非禮認出是同一人所為

同月29日，事主X再乘坐同一路線巴士時，又遇上被告，同樣的事再次發生，被告再以手背觸碰X的大腿肌膚，歷時約1分鐘，X認得被告就是數天前以同樣手法觸碰她的人，便將事件告知車長及報警。被告在警誡下稱：「我認罪，我控制唔到自己。」

求情稱剛入職場壓力大

辯方律師求情時指，被告剛在廣州畢業回來，踏入職場約1個月，精神壓力大才會犯案。裁判官指，本案案情絕不輕微，被告2次直接接觸到X的皮膚，X已主動躲開，但被告仍進一步行動，認為須判處監禁式刑罰，考慮被告認罪等，判他入獄21天。

案件編號：WKCC3092/2022