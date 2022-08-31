壁屋懲教所辦就業招聘會　18在囚青年認識建造業　10人即場面試

懲教署今日（31日）於壁屋懲教所舉辦建造業就業講座暨招聘會，香港建造業分包商聯會向18名在囚青年介紹「先聘請，後培訓」就業計劃，並即場為10名即將離所的在囚青年面試。懲教署希望更生人士在完成培訓，並成功考取相關資歷，為建造業及社會作出貢獻。



香港建造業分包商聯會會長伍新華表示，建造業不同工種對人力資源，尤其是年青生力軍的需求十分殷切，故此建造業議會和分包商聯會今年合作推出了「先聘請，後培訓」在職培訓計劃，參加者先由僱主聘請，並會按工種於接受香港建造學院的前期培訓後，到僱主的工地接受在職培訓，為考取相關的中級工藝測試或資歷作準備。

伍新華表示，這次講座暨招聘會不但能為建造業界尋找新血，又能協助在囚人士在獲釋後可立刻投入工作，盡快重過新生。他亦勉勵在囚青年，在獲釋後要腳踏實地，學會一技之長，並努力不懈提升自己，回饋家庭和社會。香港建造業分包商聯會亦即場為有意投身建造業的10名即將離所的在囚青年面試。

署理監督（職業訓練）伍偉東指，就業機會對更生人士順利開展新生十分重要，今次就業講座暨招聘會反應踴躍，讓他們能在獲釋前為未來的更生作出安排，希望他們能順利在「先聘請，後培訓」就業計劃下，努力完成培訓，並成功考取相關資歷，為建造業及社會作出貢獻。