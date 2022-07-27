懲教署反駁有人以圖抹黑　稱拒准用退熱貼是基於保安理由

​懲教署發聲明，反駁一名公眾人士於今日（27日）透過媒體就在囚人士待遇作出失實言論，透露有批准在囚人士購買冰巾及手搖扇，但基於保安理由不會批准退熱貼；署方又指按法例規定，每日安排在囚人士參與運動，基於健康理由而獲醫生豁免者除外，亦會根據院所運作，安排在囚人士每日分時段洗澡，不會規限須於10分鐘內完成。



懲教署表示，一直致力確保羈管環境穩妥、安全、人道、合適和健康，一直以來持續採取多項措施改善監獄內的羈押環境，當中包括院所內空氣流通的情況，除恆常更換風扇外，署方亦按實際需要於各院所加裝不同類型風扇，包括風力強勁的牛角扇及防自殺設計的滾筒扇，並按部就班安裝新式閘門及窗戶，改善空氣流通。

署方稱一般而言，會於在囚人士就寢時關閉囚室內的照明裝置，然而亦會因應院所實際運作需要，於夜間維持個別囚室的適度照明，以確保懲教人員能有效監察在囚人士的健康狀況。

懲教署稱對於個別公眾人士作出失實言論以圖抹黑予以讉責。