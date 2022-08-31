經紀以名下公司購2物業再托價出售　欺詐買家1500萬元　囚6年半

地產經紀涉嫌透過他任董事的公司，與欲出售物業的買家簽下臨時買賣合約，再把價格抬高，透過其公司把物業出售並圖利，即俗稱「摸貨」，令一對夫婦在兩個物業交易中，多付逾1500萬元。被告早前被廉署拘控，案件早前在區域法院審理，他今(31日)在區域法院被裁定兩項欺詐罪成。區域法院法官林偉權判刑時指，被告行為違反代理人受信責任，考慮涉及的金額龐大，判被告入獄6年半。



被告蟻樂祺，35歲，被裁定兩項欺詐罪成。被告是一名地產代理，案發時是盈信置業地產代理有限公司(盈信)，及譽匯置業有限公司(譽匯)唯一董事，同時亦持有愉欣投資有限公司(愉欣)，及喜利創投有限公司(喜利)的股份。

地產經紀蟻樂琪以「摸貨」方式托價售樓獲利1500萬，被廉署拘控後，判囚6年半。(資料圖片)

1900萬舖位以2856萬轉售

案情透露，一名業主於2014年10月欲出售天水圍嘉湖山莊一個商場舖位，作價1,900萬元。被告於10月中以他任董事的譽匯公司作為地產代理，以他持股的愉欣以1,900萬元簽訂臨時買賣合約。愉欣其後以確認轉售(俗稱「摸貨」)方式，將舖位轉售予一對夫婦，作價3200萬元，他未有向該對夫婦披露他在愉欣的實益權益，最終舖位以2,856萬元成交，該對夫婦因而多付了956萬元。

出售工廈單位重施故技

同年12月，被告又向該對夫婦推介九龍青山道嘉名工廠大廈一個單位，該單位業主原本只叫價2,600萬元，但被告以同樣方式，先以他持有股份的喜利以2,592萬元購入，並以譽匯及盈信作為地產代理，最終喜利以3,143萬元把單位售出，該對夫婦因而多付約551萬元。該對夫婦在兩次交易中合共多付逾1500萬元。

地產代理須向客戶披露物業實際權益

根據《地產代理條例》，被告身為地產代理，須向客戶披露他對物業的實際權益，以及就物業獲處置後可得的任何利益。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，並落案起訴被告。

廉署發言人稱，一直積極加強地產代理業從業員對防貪法例的認識，並提醒從業員在進行物業交易時，必須秉持專業誠信操守，保障物業買賣雙方的利益。

案件編號：DCCC 1171/2018