買家涉與兩地產代理串謀報細50萬成交價呃八成樓按　廉署起訴三人

兩名於名城地產任職的代理，與一名從事保險業的男買家，涉嫌於2020年初串謀詐騙，虛報沙田一個住宅物業的成交價為1,000萬元，較真實成交價少報50萬，以達到銀行八成按揭貸款要求，男買家最終獲貸款達800萬元，稅務局亦因此少收18,750元印花稅。

廉政公署接報展開調查，昨日（19日）落案起訴涉案三人，涉嫌串謀詐騙及欺詐，案件明日（21日）將在沙田裁判法院答辯。



廉署展開調查，拘捕三人涉串謀詐騙。（資料圖片）

三人被控串謀詐騙 男買家另被控一項欺詐

涉案38歲男買家劉天源，報稱是保險公司職員，兩名涉案任職名城地產的地產代理，包括40歲何東雄及37歲黃文燕，三人同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。另外，劉天源亦被控一項涉欺詐罪名。

住宅單位價格過千萬 買入時最高只能按五成

事件發生於2020年1月至3月期間，當時劉天源為沙田一個住宅物業的準買家，何東雄及黃文燕同為名城地產的地產代理，應劉天源要求與賣方議價。由於金管局指引列明，銀行須遵守物業按揭貸款的按揭成數上限規定，買家購買住宅物業價格不超過1,000萬元，最高可獲八成銀行按揭貸款，高於1,000萬則只能獲五成按揭。

根據金管局指引，不多於1,000萬的住宅物業，最高可獲八成按揭成數，高於1,000萬只能獲五成。（資料圖片）

涉串謀報細50萬成交價 成功申請八成按揭

案情指，三名被告涉嫌與上述物業的賣方，一同串謀詐騙提供物業按揭貸款的銀行，即不誠實地訛稱上述物業的成交價為1,000萬元，但實際成交價卻是1,050萬元，以取得八成按揭貸款。廉署調查發現，劉天源涉嫌以現金向物業賣方支付樓價餘款50萬元，之後向兩間銀行申請八成按揭貸款，兩宗申請均獲批核，而他最終接受了其中一筆800萬元的按揭貸款。

稅務局少收1.9萬元印花稅

另一項控罪則指出，劉天源涉嫌就上述物業的成交價作出相類虛假陳述，誘使稅務局就其徵收較低的從價印花稅，稅務局據報因而向劉天源少收從價印花稅18,750元。

男買家涉虛假陳述，令稅務局少收18,750元印花稅。（資料圖片）

廉署表示，早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，昨按有關法律意見落案起訴三人。廉署提醒物業買賣雙方，在進行物業交易時，切勿參與貪污非法勾當，地產代理亦應秉持專業誠信操守，任何人士如遇到懷疑貪污的情況，應立即向廉署舉報。