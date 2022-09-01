白韞六獲委廉署特別顧問為期1年 期間續任國際反貪局聯合會主席
撰文：石國威
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廉政公署今日(1日)宣布就國際反貪局聯合會主席一職的過渡安排，同時委任前廉政專員白韞六出任廉政公署特別顧問，為期一年，白韞六期間會繼續擔任聯合會主席。廉署稱，有關安排獲中央人民政府及香港特別行政區政府支持。
廉署：可讓聯合會主席一職在符合聯合會會章下順利過渡
廉署指，期望透過今次安排，可讓主席一職在符合聯合會會章要求下順利過渡，此亦有助廉政專員胡英明處理聯合會銜接工作。
白韞六今年1月以時任廉政專員身分，在中央人民政府和港府批准下，成功當選聯合會主席。根據聯合會會章，主席須由機構的領導人或指定官方代表出任。
廉署指白韞六會帶領聯合會推進多項計劃 並協助銜接工作
廉署指，白韞六在過去10年一直積極參與聯合會工作，更自2017年起擔任聯合會培訓委員會召集人，成功推動多項聯合會培訓項目。在未來12個月，白會繼續帶領聯合會推進多項計劃，及協助銜接工作。
聯合會於2006年成立，是一個獨立及非政治性反貪組織，專責推廣及促進有效落實《聯合國反腐敗公約》，並協助全球各國反貪機構預防和對抗貪污。目前已有約150個國家和地區的反貪機構加入聯合會成為會員。
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