廉署調配百人支援抗疫　白韞六：貪污如病毒　廉署是疫苗

廉政專員白韞六今日（14日）發表網誌〈專注 ‧ 信念 ‧ 堅持〉，他指廉署上周四響應公務員事務局的緊急呼籲，在極短時間調配約100人隊伍協助支援抗疫聯絡中心，他形容貪污罪行如新冠病毒，會不斷變種，反貪工作形同持久的抗疫戰，廉署防止貪污處和社區關係處正是疫苗，令市民不會被貪污所「感染」。



廉署響應公務員事務局的緊急呼籲，在極短時間已即時調配約100人的隊伍協助支援抗疫聯絡中心。（廉署提供圖片）

反貪猶如持久抗疫戰 要令市民不受「感染」

白韞六表示，廉署調配約百人隊伍支援抗疫，充分顯示廉署的高效專業、極強應變能力和團隊精神。而貪污罪行如新冠病毒般不斷變種，反貪工作猶如持久的抗疫戰，要調查和追蹤貪污的源頭絕不容易，當涉及較大規模或迂迴的貪污手法，調查工作更加困難。廉署防止貪污處和社區關係處就如疫苗，慎防貪污「入侵」，令市民了解貪污的禍害，不會被貪污所「感染」。

廉政專員白韞六。（資料圖片）

2.15廉署成立48周年 白韞六：反貪成果長期獲國際認同

白韞六早前當選國際反貪局聯合會主席，他回顧擔任廉政專員十年，一直和廉署同事並肩向國際評級機構解說廉署工作和香港的實際廉潔狀況，又積極與各地反貪機構分享和輸出成功經驗，未來會帶領廉署與全球反貪夥伴加強國際交流和深化聯合會成員國的反貪合作。

明日（15日）是廉署成立48周年，白韞六指出，憑着48年來的「專注、信念、堅持」，廉署肅貪倡廉工作不僅繼續獲得市民支持，反貪成果更長期獲國際社會稱許和認同，在近期多個國際調查中持續取得好成績。

廉署亦剛推出的全新電視廣告，凸顯廉署人員「專注、信念、堅持」的反貪精神與核心價值。新廣告透過三個專業範疇的人士 ── 鋼琴家、書法家和劍擊運動員，以他們背後的「匠人精神」，比喻廉署自1974年成立以來一直專注打擊貪污，堅持守護香港廉潔信念，初心未變。