珍寶海鮮舫沉沒｜倘沉沒公海船東有權不打撈　海事處證原往柬埔寨

「珍寶海鮮舫」上周二（14日）啟航離港維修後，上周四（18日）於西沙群島附近水域遇上風浪入水沉沒，引起社會關注。現時「珍寶海鮮舫」的確實沉船位置不詳，但根據當日發出的聲明，海鮮舫在西沙群島附近沉沒。海事處今晚（21日）證實海鮮舫離港前獲發出港證前往柬埔寨，但船東公布沉沒前未接獲報，已要求提交書面報告，以便跟進調查。

有保險業界指，當保險公司賠錢後，海鮮舫理論上便屬於保險公司，若沉沒在公海範圍，保險公司有權不打撈，可任由放置在公海內。此外，有海運業界亦同樣指，若沉船位置位於公海，因法規並無強制要求，故船東有權不打撈。



▼6月14日 香港仔珍寶海鮮舫移離香港▼



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料有購買貨運保險 賠償後便歸屬保險公司

香港保險專業人員總會主席麥理順表示，由於「珍寶海鮮舫」並非船隻、沒有動力，故理應購買貨運保險，而非一般的船保險。

麥理順又指，今次「珍寶海鮮舫」發生沉船事故，故會被當作「全損」，即使在公海亦可受保。換言之，當初投保時，若貨物價值10萬元，而保險公司的保單列明會保10萬元，當出現「全損」時，保險公司便要向投保人賠償10萬元。

他指當保險公司賠錢後，該貨物理論上便屬於保險公司。若海鮮舫沉沒在公海範圍，保險公司有權不打撈，可任由放置在公海內，「絕對有權（不打撈），如果打撈費用貴過投保額，佢打撈上嚟都唔值錢。」

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若沉船接近地區港口 可被要求撈起

香港海員工會前主席李志偉同樣指，若沉船位置位於公海，因法規並無強制要求，故船東有權不打撈。不過，他又指，該址有機會位處中國領海範圍，故當地或會要求將船隻撈起，正常做法是保險公司負責，但若不獲受保，便要船東自行打撈。此外，若沉船位置接近某地區的港口，有機會妨礙其港口運作，亦可能被要求撈起。

前職業訓練局海事訓練學院經理楊沛強亦說，根據以往做法，若有船隻在公海下沉，均不會有人理會，除非導致油污污染等才會被追究，「都無人理，好似南海咁，其實海底有好多沉船。」不過，若沉沒在其他國家的領海內，一般慣例會要求打撈。