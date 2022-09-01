無牌街渡日益普遍安全成疑　申訴專員批海事處打擊不力

每逢假日，離島或公眾碼頭都見人山人海在等街渡，申訴專員公署發表主動調查報告，指本地船隻違規經營街渡服務情況普遍，擔心存有安全隱患，海事處打擊非法載客亦不力，過去四年的特別巡查次數，平均每年只有45.5次，即每星期不足一次，甚至並無深究查證，有違規街渡船長訛稱乘客為朋友或船員，意圖規避刑責。

公署建議，海事處應加強巡查行動及宣傳教育，亦應制定內部指引，適時轉介執法部門跟進。運輸署則應調查街渡供求情況，檢視是否需要增加供應。



申訴專員公署發表主動調查報告，指本地船隻違規經營街渡服務情況普遍。（盧翊銘攝）

申訴專員公署曾派員於去年3月及8月前往西貢碼頭及黃石碼頭實地視察，發現有「白牌」船隻取酬載客，包括只可由船東或承租人、純為遊樂用途的船隻，亦有持牌船東另行以無牌快艇載客，並以「環島觀光」旅遊團名義作掩飾。

調查報告顯示，政府並無部門專責監察無牌街渡問題，其中運輸署僅負責向街渡發牌，另海事處的巡查力度亦見不足，過去四年，本地船隻非法載客的特別巡查次數，平均每年只有45.5次，即每星期不足一次，同期的「放蛇」行動，更是平均每年不足一次。

公署發現，海事處在截查懷疑違規船隻時，輕易接納解釋，包括有船長為規避檢控，改稱乘客為船員，或改稱客人為朋友，且並無再作查核，申訴專員趙慧賢直言，倘無深究查證，從執法角度而言並不達標。

公署建議，海事處應加強巡查行動及宣傳教育，亦應制定內部指引，適時轉介執法部門跟進。運輸署則應調查街渡供求情況，檢視是否需要增加供應。（盧翊銘攝）

公署又指，運輸署缺乏有效措施，協助市民辨識無牌或違規街渡。趙慧賢提到，自公署提出主動調查後，運輸署已開始在官網列載持牌街渡的牌照編號，又要求各營辦商須在船隻當眼處貼出指定標記。

公署建議，海事處應加強巡查行動及宣傳教育，包括涉及較多街渡航線及旅遊熱點的海域及碼頭，亦應制定截查非法載客船隻的內部指引，適時轉介執法部門跟進。公署又指近年街渡需求增加，建議運輸署調查領牌及無領牌的街渡需求，檢視是否需要增加供應。

趙慧賢又提到，市民未必關注所乘搭的船隻持牌與否，大多只考慮方便及價錢事宜，惟無牌街渡未有購買第三者責任保險，亦無經海事處定期檢驗，其安全成疑，盼海事處可加強公眾教育宣傳，令市民提高安全意識。