疫情｜歐家榮︰暫無藥廠申請二價疫苗　日收幾十宗熱線申報陽性

本港疫情繼續升溫，今日（4日）增10,683宗再創第五波疫情反彈後的新高。醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業公布，再增8宗死亡呈報個案，3人並無直接關係，1人沒有疫苗接種紀錄。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮則重申，不懂於網上申報的市民，可致電熱線（1836119），在錄音提供個人資料，包括聯絡電話及身份證號碼後，將有職員致電協助，現時每日有幾十宗熱線的申報。



美國食品及藥物管理局上周批准輝瑞及莫德納針對Omicron的「二價疫苗」，歐透露政府沒收到相關藥廠疫苗認可申請，但稱醫務衞生局局長可參考疫苗顧問專家委員會的意見，經考慮後批准作緊急使用。



8月31日本得個案的即時有效繁殖率為1.35水平，確診數字持續上升。（港大醫學院圖片）

再多8名長者離世 1人無打針

李立業公布，現時已有64名危殆病人，當中54人為嚴重，其中18人正在深切治療部。此外，醫管局最新收到8宗死亡呈報個案，分別為4男4女，年齡介乎59至102歲，有4人來自院舍。新冠疫苗方面，有2人已接種3劑，5人已接種兩劑，其餘1人並無疫苗紀錄。

李表示，8名死者中，有5人的死亡與新冠病毒相關，另外3人則無直接關係︰

1. 92歲女院友，已接種3劑疫苗。她於8月21日經東區醫院急症室入院，食慾不振，其後在同月27日確診，CT值高於30，即病毒量較低，惟情況持續惡化，最終於昨早離世。



2. 81歲男病人，已接種3針劑疫苗，曾患肺炎，8月18日因咳嗽被送往伊利沙伯醫院，核酸檢測陽性，CT值為22.85。他在伊院病情穩定後，再被轉送至黃大仙醫院，惟8月23日情況惡化，再重回伊院並在昨日離世。



3. 83歲男院友，並無打針紀錄，患有冠心病及心房顫動。他本來在小西灣隔離中心留醫，其後9月1日因時氣促及喉痛，經東區醫院急症室入院，情況逐步轉差，最終在昨午離世。



4. 93歲男病人，已接種兩劑疫苗，患有腦退化及心房顫動，8月26日經律敦治醫院急症室入院，當時氣促及血含氧量低，X光有肺炎。其後他在9月3日病情突然惡化，因心臟休克在晚上離世。



5. 102歲女院友，患有腦退化，8月24日送往仁濟醫院，核酸檢測陽性。當時她血氧量低及發燒，X光發現有肺炎，其後病情陸續轉差，最終於昨日離世。



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1. 73歲男病人，已接種二劑疫苗，因腰骨痛、發燒及雙腳乏力，經天水圍醫院急症室入院，其後發現他肚部的大動脈閉塞，進行手術仍然不治。



2. 93歲男病人，8月26日送往瑪嘉烈醫院，其後轉送北大嶼山醫院。當時因血壓低及血色素低，重返瑪嘉烈醫院，因內出血而離世。



3. 59歲女病人，患有末期乳癌及腎衰竭。她在8月29日入院，腫瘤科發現病情轉差，即癌症惡化，最終在昨日離世。



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長者不懂網上申報確診可致電1836119

被問到有長者快測陽性後卻不向當局呈報。歐家榮表示，一直建議市民快測陽性後立即申報，才可作出安排後續，包括向病人及其家人發出隔離令及檢疫令，並按家居環境及個人需要，視乎情況考慮安排病人到隔離設施。同時，將資料即時傳予醫管局，以盡快聯絡安排視像診症等服務。

歐亦指，當局為不懂在網上申報的市民設立熱線（1836119），發現每日收到幾十宗申報。他強調快測呈陽性應盡快致電熱線，在進入自動系統後，患者需要錄音留言，並輸入電話號碼，及提供身份證號碼，其後將有當局職員主動聯絡協助申報。

美批准「二價疫苗」應對新變種 歐家榮︰沒收到申請

美國食品及藥物管理局上周三（31日）批准輝瑞以及莫德納分別新推出的「二價疫苗」，即專門針對變異病毒株Omicron，包括BA.4及BA.5的加強劑，以防冬季再爆發新一波疫情。

歐家榮表示，政府沒收到相關藥廠疫苗認可申請，但根據第599K章，醫務衞生局局長可因應疫苗製造商及其代理商或入口批發商的申請，在參考疫苗顧問專家委員會的意見下，考慮疫苗的安全性、效能及質素，可批准該批新冠疫苗，在緊急情況下於香港作為指明用途。

屆時，衞生署負責提供意見及行政支援；衞生防護中心轄下的聯合科學委員會，則根據最新疫苗的科學實證及使用，以及參考世界衞生組織、海外衞生當局，適時作出新建議。