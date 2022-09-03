確診再破萬　體藝中學3學生派對後染疫　歐家榮：疫情短期仍上升

香港疫情持續升溫，今日（3日）確診數字再破萬，新增10426宗確診，其中本地個案10222宗，輸入個案204宗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日再次出席疫情記者會，用略帶沙啞之聲提醒市民不要等待新一代Omicron疫苗，因本地個案未來有機會維持高水平，呼籲市民盡快打針，並指連續4日社區人均污水病毒量超過每升50萬拷貝。



衞生署還收到10間院舍報告，共有69名院友為密切接觸者需檢疫，涉9間老人院，1間殘疾院舍。另有3間學校有個別班停課一周，其中沙田體藝中學6A班有12名學生曾在8月30日出席派對。



單日確診10426宗 204宗屬輸入個案

今日（3日）確診數字再破萬，據衛生署通報共10426宗，其中本地個案10222宗，輸入個案204宗。

歐家榮籲盡快接種 勿等待新一代Omicron疫苗

有消息指歐家榮早前確診，他缺席9日後今再次出席疫情記者會，他指留意到有市民已經夠期打下一針，但猶豫想等新一代Omicron疫苗出來後再打，呼籲還未打針或夠期打針的市民無須等新一代疫苗，盡快接種。因為本地個案有機會在未來維持高水平，甚至銳升。

歐家榮表示，本身有科學數據證明，現時科興和復必泰2款疫苗可高度有效預防omicron重症及死亡，打針可產生中和抗體，會刺激免疫系統記憶T淋巴細胞，還可防變異病毒。

歐家榮表示，現時長者及幼童疫苗接種率仍低。其中33.5%幼童未打針或只打了一針，32.7%的80歲以上長者未打針、只打了一針。如80歲以上未接種疫苗的長者感染，病死率高達14.88%，打三針後該群體則可減至1%，打完四針則會銳減到0.33%。

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再有10間院舍有個案 過去7日共52間院舍出現89宗個案

衛生署收到10間院舍報告，共有69名院友密切接觸者要檢疫，涉9間老人院及1間殘疾院舍。分別是元朗神愛護理院有一名院友確診；堅尼地城瑞津護老院一院友確診；東華三院保中全英護老院一名院友中招；元朗救世軍錦田長者之家有兩名院友陽性；崇德安老院遠東分院一院友中招；土瓜灣康達護老中心有一名院友中招；順恩護老中心一院友陽；沙田嘉宜匯有一院友、兩職員陽；九龍城安居護老之家一名院友陽。至於殘疾院舍，則是屯門的展亮技能發展中心宿舍部有一名院友陽性。

過去7日共有52間院舍共出現89宗個案，其中16名為安老院舍員工，涉37間安老院15間殘疾院舍。

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體藝中學6A班12人8.30出席派對 3人確診9人檢疫

另外，再有3間學校個別班需停課一周。其中，沙田體藝中學6A班15名學生中出現3宗個案，調查顯示該班12名同學曾在8月30日出席派對，除3人染疫外，另外9人列密切接觸者為陰性，但要居家檢疫；黃大仙聖文德書院6A班30學生中有4人確診；約克蒙特梭利國際幼稚園(元朗) （MONTERSORRI）PN YELLOW AM班有20同學，出現1名同學1名老師陽性，PN TIGER PM班，15學生中有一同學一老師陽。

污水人均病毒量升至每升逾50萬拷貝 歐家榮料疫情未見頂

當被問到疫情幾時見頂時，歐家榮指「尊重專家意見」，未能準確預測幾時見頂，認為「現時睇法係疫情亦在上升」。他還在指過去兩周，每日確診數不斷上升，其他指標如現時社區污水帶病毒量人均逾50萬拷貝，由此可見疫情未見頂，預計短期內繼續上升。冀市民守防疫措施，有病徵多檢測，陽性就呈報，冀將個案數壓低，免拖累醫療系統。

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